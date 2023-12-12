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12 грудня 2023, 9:31

Fitch: Обсяг міжнародної допомоги Україні у 2024 році буде не набагато меншим

У 2024 році обсяг міжнародної допомоги Україні буде не набагато меншим, ніж у 2023 році. Про це йдеться у прогнозі мпише Укрінформ.

У 2024 році обсяг міжнародної допомоги Україні буде не набагато меншим, ніж у 2023 році.
Фото:depositphotos

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Прогноз Fitch

«Попри усі можливі ризики щодо затвердження обіцяного фінансування, за оцінками Fitch бюджетна допомога на 2024 рік буде лиш трохи нижчою за 43 мільярди доларів, запланованих на 2023 рік», — йдеться в повідомленні.

Однак, у Fitch вбачають невизначеність щодо фінансування у 2025 році, що може бути пов'язано з виборчим процесом у США, потенційною втомою донорів та певних ризиків щодо планів фінансування ЄС.

Читайте: У вересні Мінфін залучив майже $3 млрд грантів від міжнародних партнерів

Зростання держборгу

Fitch прогнозує, що державний борг зросте до 94,5% ВВП на кінець 2024 року з 84,1% на кінець 2023 року.

Нагадаємо

З початку року Україна отримала міжнародної допомоги у розмірі майже 37,4 млрд дол. США, з яких понад 4,7 млрд отримано в жовтні-листопаді.

Джерело: Мінфін
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