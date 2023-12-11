До закриття міжбанку курс долара зріс на 13 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро також зросло на 13 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.
11 грудня 2023, 17:35
Курс валют на вечір 11 грудня: долар та євро різко ростуть
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Відкриття 11 грудня
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Закриття 11 грудня
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Зміни
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36,76/36,78
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36,89/36,92
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13/14
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39,54/39,55
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39,67/39,69
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13/14
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,50 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,55 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,60−37,70, євро — 40,50−40,67 грн.
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Джерело: Мінфін
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