Курс валют на вечір 11 грудня: долар та євро різко ростуть

До закриття міжбанку курс долара зріс на 13 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро також зросло на 13 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 11 грудня Закриття 11 грудня Зміни долар 36,76/36,78 36,89/36,92 13/14 євро 39,54/39,55 39,67/39,69 13/14

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,50 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,55 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,60−37,70, євро — 40,50−40,67 грн.

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