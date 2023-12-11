Ціни на електроенергію для бізнесу зросли у жовтні ще на 7%

Середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку «на добу наперед» (РДН) у листопаді 2023 року становила 4 357,80 грн за МВт-год, це на 7,2% більше, ніж у жовтні(4 065,58 грн за МВт- год). Про це передає Інтерфакс-Україна.

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За даними держкомпанії «Оператор ринку», ціновий індекс базового навантаження BASE у листопаді зріс до 4 040,95 грн за МВт-год, що на 7,5% більше, ніж у жовтні (3 759,61 грн/мВт-год).

На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена вартість акцептованої електроенергії становила 4 603,94 грн за МВт-год, що на 5,9% вище, ніж у жовтні (4 348,37 грн/МВт-год).

Причина зростання

Причиною зростання цінового на електроенергію на спотовому ринку в листопаді стало підвищення попиту на тлі похолодання.