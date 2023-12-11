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11 грудня 2023, 16:15

Ціни на електроенергію для бізнесу зросли у жовтні ще на 7%

Середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку «на добу наперед» (РДН) у листопаді 2023 року становила 4 357,80 грн за МВт-год, це на 7,2% більше, ніж у жовтні(4 065,58 грн за МВт- год). Про це передає Інтерфакс-Україна.

Середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку «на добу наперед» (РДН) у листопаді 2023 року становила 4 357,80 грн за МВт-год, це на 7,2% більше, ніж у жовтні(4 065,58 грн за МВт- год).
Фото:depositphotos

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За даними держкомпанії «Оператор ринку», ціновий індекс базового навантаження BASE у листопаді зріс до 4 040,95 грн за МВт-год, що на 7,5% більше, ніж у жовтні (3 759,61 грн/мВт-год).

На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена вартість акцептованої електроенергії становила 4 603,94 грн за МВт-год, що на 5,9% вище, ніж у жовтні (4 348,37 грн/МВт-год).

Причина зростання

Причиною зростання цінового на електроенергію на спотовому ринку в листопаді стало підвищення попиту на тлі похолодання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
TAN72
TAN72
11 грудня 2023, 17:21
#
И будет дороже всё.
+
+15
innapcholko
innapcholko
11 грудня 2023, 21:14
#
Бизнесс цветет и пахнет! Надо доить!
1. Вернули налоговые проверки!
2. Подняли акциз на топливо!
3. Понимает тарифы для бизнесса!
Еще какие пункты? Война закончиласьь?
+
0
SZlats
SZlats
11 грудня 2023, 23:40
#
Там еще в перспективе

Величезна кредиторська і дебіторська заборгованість, неефективна бізнес-модель і ручне управління, втрата частини ринку, відсутність зростання власного видобутку газу через незадовільне керування «Укргазвидобування» — причини, через які НАК «Нафтогаз» вимушена лобіювати підвищення тарифів на газ для населення до рівня промислових споживачів. Про це у своїй колонці для «Українських новин» написав 11 грудня журналіст, ексголовний редактор «Економічної правди» Сергій Лямець.

Так что опа опа… а вообще печально все это
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