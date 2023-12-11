Кількість благодійних організацій зросла майже удвічі від початку повномаштабної війни — Опендатабот

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Загалом в Україні нараховується 208 385 неприбуткових організацій. Серед них найбільше громадських обʼєднань — 57 497, або 27,5% від загальної кількості.

На другому місці — обʼєднання співвласників багатоквартирного будинку (16%), далі йдуть неприбуткові бюджетні установи (15%), релігійні (10,4%) і благодійні організації (9,9%) та інші.

Помітно скоротилася кількість бюджетних установ і творчих спілок — на 27,6% і 26,9% відповідно.

У столиці зареєстровано найбільше неприбуткових організацій — 11,8% від загальної кількості в країні. Щороку їх кількість зростає. За період повномасштабної війни у столиці додалось понад 4 тисячі таких установ.

Друге місце посідає Львівська область — 7.8%. На третьому — Дніпропетровщина: 7.3%. Замикають пʼятірку лідерів Одеська та Київська області, 5.8% та 5% відповідно.