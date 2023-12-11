Григорій Козловський і ФК «Рух» разом з Emily Resort влаштували святковий вікенд для дітей до Дня Святого Миколая

Григорій Козловський та ФК «Рух», разом з готельно-відпочинковим комплексом Emily Resort провели вікенд для дітей-переселенців та дітей загиблих Героїв до Дня Святого Миколая.

Григорій Козловський — почесний президент ФК «Рух», відомий бізнесмен і меценат

«На базу Академії ФК „Рух“ приїхали діти з фондів „Діти Героїв“ та „Я — Маріуполь“. Вони звернулись до нас ініціативою створити для дітей атмосферу свята. Ми думали, як це зробити, і вирішили провести одноденний вікенд на території Академії „Руху“ та Emily Resort. 35 дітей відвідали місцеві атракціони та локації, а також ознайомились з побутом юних футболістів. Також діти з інших фондів та організацій змогли подивитись виставу „Відпустка за чарівними обставинами“ присвячену святу Святого Миколая», — розповіла про захід менеджерка з маркетингу ФК «Рух» Юлія Климентович.

Діти та їх супроводжуючі побували на екскурсії у казковому містечку зимових розваг Winterville та Парку Велетнів, відвідали Emily Zoo та погрались в інтерактивні ігри з талісманом «Руху» — Рухменом.

Дітлахи відправились в Академію «Руху», де подивились, як живуть юні вихованці «жовто-чорних», поспілкувались з тренерами та гравцями, а також спробували місцеву кухню та дізнались, як харчуються футболісти.

«Сьогодні дуже важливо дати дітям відчуття безпеки та захищеності. Коли світ навколо хаотичний і непередбачуваний, свята дають дітям відчуття стабільності та опори. Вони показують, що навіть у важкі часи є місце для радості та веселощів. Я дуже тішусь з того, що ми змогли створити хоч невеличке диво для діток наших захисників, дітей переселенців та діток інших вразливих категорій. І сподіваюсь, що подорож до нашої Академії залишить в серцях маленьких українців приємні та теплі спогади» — зазначив меценат та засновник Академії Григорій Козловський.

Як зазначила фахівчиня з підтримки постраждалих родин БФ «Діти Героїв» Ольга Леус, на вікенд приїхали діти, які втратили на війні одного чи двох батьків: як військових, так і цивільних. Діти змогли розважитись і відволіктись від повсякденних проблем.

Голова Підберізцівської ОТГ Василь Коваль зазначив, що відвідати свято зібрались діти військовослужбовців, які боронять України, діти з числа ВПО, діти загиблих захисників та діти, які опинились у складних життєвих обставинах. Тому дуже важливо подарувати їм шматочок позитиву і на таких заходах вони відволікаються від подій, що відбуваються в Україні.

«Хочу подякувати ФК „Рух“, комплексу Emily Resort, Григорію Козловському, Юлії Думанській за цю можливість і за те, що діти змогли відчути себе саме дітьми», — додав Коваль.

Діти відвідали святкову виставу «Відпустка за чарівними обставинами». Загалом це дійство в цей день переглянули 832 дитини, які поринули в атмосферу свята в комплексі Emily Resort та в Академії «Руху».

«Для нас це вже традиція — робити свято для дітей на День Святого Миколая. Ми ставимо тематичний мюзикл. У нас є 7 вистав, які переглянули близько 5 тисяч дітей. З перших днів своєї роботи Emily Resort залучений до благодійних проєктів: комплекс допомагає військовим та робить різноманітні активності для дітей. Ця вистава була для нас дуже важлива, адже 832 дитини з інтернатів, спецшкіл, діти з числа ВПО, діти захисників були у залі і змогли відчути атмосферу свята. Ми маємо всі можливості, аби організувати таке дійство і дуже задоволені, що дітки були щасливі», — сказав маркетинговий директор готельно-відпочинкового комплексу Emily Resort Денис Ринський.

Заслужений юрист України Олексій Різник розповів, що з року в рік Винницька громада займається питаннями дітей. Зокрема, щоденно зростає кількість дітей, які позбавленні батьківської опіки. Також зросла кількість дітей-переселенців. Тому Різник наголосив, що зараз надзвичайно важливо дарувати дітям відчуття свята і зробити так, аби діти вірили у дива.

«Велика подяка Григорію Петровичу Козловському та всій команді ФК „Рух“ і комплексу Emily Resort за організацію цього дійства та підтримку соціально-незахищених верств населення, які таким чином можуть відвідувати різноманітні благодійні заходи», — додав Олексій Різник.