Григорій Козловський і ФК «Рух» разом з Emily Resort влаштували святковий вікенд для дітей до Дня Святого Миколая

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 грудня 2023, 13:00

Григорій Козловський і ФК «Рух» разом з Emily Resort влаштували святковий вікенд для дітей до Дня Святого Миколая

Григорій Козловський та ФК «Рух», разом з готельно-відпочинковим комплексом Emily Resort провели вікенд для дітей-переселенців та дітей загиблих Героїв до Дня Святого Миколая.

Григорій Козловський, Григорій Петрович Козловський, Hryhoriy Kozlovskyy, Hryhorii Kozlovskyi

Григорій Козловський — почесний президент ФК «Рух», відомий бізнесмен і меценат

«На базу Академії ФК „Рух“ приїхали діти з фондів „Діти Героїв“ та „Я — Маріуполь“. Вони звернулись до нас ініціативою створити для дітей атмосферу свята. Ми думали, як це зробити, і вирішили провести одноденний вікенд на території Академії „Руху“ та Emily Resort. 35 дітей відвідали місцеві атракціони та локації, а також ознайомились з побутом юних футболістів. Також діти з інших фондів та організацій змогли подивитись виставу „Відпустка за чарівними обставинами“ присвячену святу Святого Миколая», — розповіла про захід менеджерка з маркетингу ФК «Рух» Юлія Климентович.

Діти та їх супроводжуючі побували на екскурсії у казковому містечку зимових розваг Winterville та Парку Велетнів, відвідали Emily Zoo та погрались в інтерактивні ігри з талісманом «Руху» — Рухменом.

Дітлахи відправились в Академію «Руху», де подивились, як живуть юні вихованці «жовто-чорних», поспілкувались з тренерами та гравцями, а також спробували місцеву кухню та дізнались, як харчуються футболісти.

«Сьогодні дуже важливо дати дітям відчуття безпеки та захищеності. Коли світ навколо хаотичний і непередбачуваний, свята дають дітям відчуття стабільності та опори. Вони показують, що навіть у важкі часи є місце для радості та веселощів. Я дуже тішусь з того, що ми змогли створити хоч невеличке диво для діток наших захисників, дітей переселенців та діток інших вразливих категорій. І сподіваюсь, що подорож до нашої Академії залишить в серцях маленьких українців приємні та теплі спогади» — зазначив меценат та засновник Академії Григорій Козловський.

Як зазначила фахівчиня з підтримки постраждалих родин БФ «Діти Героїв» Ольга Леус, на вікенд приїхали діти, які втратили на війні одного чи двох батьків: як військових, так і цивільних. Діти змогли розважитись і відволіктись від повсякденних проблем.

Голова Підберізцівської ОТГ Василь Коваль зазначив, що відвідати свято зібрались діти військовослужбовців, які боронять України, діти з числа ВПО, діти загиблих захисників та діти, які опинились у складних життєвих обставинах. Тому дуже важливо подарувати їм шматочок позитиву і на таких заходах вони відволікаються від подій, що відбуваються в Україні.

«Хочу подякувати ФК „Рух“, комплексу Emily Resort, Григорію Козловському, Юлії Думанській за цю можливість і за те, що діти змогли відчути себе саме дітьми», — додав Коваль.

Діти відвідали святкову виставу «Відпустка за чарівними обставинами». Загалом це дійство в цей день переглянули 832 дитини, які поринули в атмосферу свята в комплексі Emily Resort та в Академії «Руху».

«Для нас це вже традиція — робити свято для дітей на День Святого Миколая. Ми ставимо тематичний мюзикл. У нас є 7 вистав, які переглянули близько 5 тисяч дітей. З перших днів своєї роботи Emily Resort залучений до благодійних проєктів: комплекс допомагає військовим та робить різноманітні активності для дітей. Ця вистава була для нас дуже важлива, адже 832 дитини з інтернатів, спецшкіл, діти з числа ВПО, діти захисників були у залі і змогли відчути атмосферу свята. Ми маємо всі можливості, аби організувати таке дійство і дуже задоволені, що дітки були щасливі», — сказав маркетинговий директор готельно-відпочинкового комплексу Emily Resort Денис Ринський.

Заслужений юрист України Олексій Різник розповів, що з року в рік Винницька громада займається питаннями дітей. Зокрема, щоденно зростає кількість дітей, які позбавленні батьківської опіки. Також зросла кількість дітей-переселенців. Тому Різник наголосив, що зараз надзвичайно важливо дарувати дітям відчуття свята і зробити так, аби діти вірили у дива.

«Велика подяка Григорію Петровичу Козловському та всій команді ФК „Рух“ і комплексу Emily Resort за організацію цього дійства та підтримку соціально-незахищених верств населення, які таким чином можуть відвідувати різноманітні благодійні заходи», — додав Олексій Різник.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами