Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1030 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 339 850 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
11 грудня 2023, 8:30
Втрати ворога за 10 грудня: 1030 російських окупантів, 19 танків та 18 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 339 850 (+1030) осіб,
- танків — 5655 (+19) од,
- бойових броньованих машин — 10560 (+31) од,
- артилерійських систем — 8070 (+6) од,
- РСЗВ — 919 (+0) од,
- засоби ППО — 605 (+0) од,
- літаків — 324 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6154 (+18),
- крилаті ракети — 1586 (+0),
- кораблі /катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10636 (+13) од,
- спеціальна техніка — 1168 (+6).
Джерело: Мінфін
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