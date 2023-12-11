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11 грудня 2023, 10:00

Перекази від заробітчан за час війни зменшилися на кілька мільярдів доларів

Річний обсяг грошових переказів до України від трудових мігрантів з початком повномасштабного вторгнення рф зменшився до $10−12 млрд. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказав член Ради НБУ Василь Фурман, пише «Укрінформ».

Річний обсяг грошових переказів до України від трудових мігрантів з початком повномасштабного вторгнення рф зменшився до $10−12 млрд.
Фото: depositphotos

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Перекази трудових мігрантів

«До війни цифри були в межах $12−15 млрд щорічно», — зазначив Фурман.

Після початку повномасштабного вторгнення рф, за його словами, річний обсяг переказів дещо зменшився — до $10−12 млрд.

Читайте: Нацбанк очікує, що в цьому році перекази заробітчан в Україну скоротяться на $800 мільйонів

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у Національному банку очікують, що обсяги приватних грошових переказів в Україну у 2023 році становитимуть $11,7 млрд — на $0,8 млрд менше, ніж у 2022 році.

За 2021 рік трудові мігранти переказали в Україну рекордні $15 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
11 грудня 2023, 10:19
#
«„До війни цифри були в межах $12−15 млрд щорічно“, — зазначив Фурман.
Після початку повномасштабного вторгнення рф, за його словами, річний обсяг переказів дещо зменшився — до $10−12 млрд.»

— враховуючи скільки виїхало, це ще норм показник.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 грудня 2023, 11:07
#
Повторяюсь —
После пожелания многих пользователей под, ну очень патриотичными «никами» — …коли ви вже свалите… и … без вас на порядок краще… я думаю …на радість патріотам. свалят еще больше граждан. И хочу заметить, как правило это не те граждане которые получали субсидию и в свободное от пьянки время, собирали бутылки и макулатуру. Так что, уважаемый Александр — …все цікаве, ще попереду !!!
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