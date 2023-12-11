Перекази від заробітчан за час війни зменшилися на кілька мільярдів доларів

Перекази трудових мігрантів

«До війни цифри були в межах $12−15 млрд щорічно», — зазначив Фурман.

Після початку повномасштабного вторгнення рф, за його словами, річний обсяг переказів дещо зменшився — до $10−12 млрд.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у Національному банку очікують, що обсяги приватних грошових переказів в Україну у 2023 році становитимуть $11,7 млрд — на $0,8 млрд менше, ніж у 2022 році.

За 2021 рік трудові мігранти переказали в Україну рекордні $15 млрд.