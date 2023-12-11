Fintech Farm Дмитра Дубілета планує вихід на ринок Індії

Fintech Farm, яка розвиває необанки у кількох країнах, вирішила закрити проєкт у Нігерії під брендом Fibo.

Інвестиції в індійський ринок на першому етапі — до $5 млн, зазначив Безкровний. «Це до моменту, коли буде повноцінний продукт та перші 50 000−100 000 клієнтів», — уточнив він.

Fintech Farm не розголошує назву локального банка-партнера в Індії.

«Поки допрацьовуємо юридичну сторону партнерства», — пояснює Безкровний. Ще на двох ринках в Азії тривають перемовини з партнерами, тому компанія поки не анонсує вихід на них, додає він. Компанія давно пропрацьовувала цей ринок, каже Безкровний. Потенціал Індії він оцінює в сотні мільйонів клієнтів.

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Індія стане четвертим ринком для Fintech Farm. У 2021 році компанія вийшла до Азербайджану з необанком Leobank, який має 1,1 млн клієнтів і наприкінці 2022-го досяг точки беззбитковості та став прибутковим. У В'єтнамі Fintech Farm разом з місцевим Orient Commercial Bank розвиває Liobank, у якого 200 000 клієнтів. «Зараз починаємо масштабуватися і плануємо вийти у Вʼєтнамі на 1 млн клієнтів наступного року», — каже Безкровний.

Сукупний обсяг інвестицій у компанію з моменту старту наприкінці 2021-го з урахуванням follow-ons (дофінансування поза межами раундів) складає вже $35 млн, уточнює Безкровний.

Другим ринком була Нігерія (Fibo), але зрештою цей напрям довелося закрити, повідомив Безкровний. Проєкт працював на власній фінансовій ліцензії та випускав картки у обмеженому партнерстві з Providus Bank. «Країна, на наш погляд, економічно пішла не в той бік, який ми очікували, — говорить співзасновник Fintech Farm. — Доволі складно було вести бізнес із погляду доходів наших клієнтів».

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