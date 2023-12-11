Британський стартап Fintech Farm Дмитра Дубілета та партнерів готується до запуску проєкту в Індії. Компанія вже підписала контракт з місцевим банком-партнером і планує офіційно стартувати у цій країні влітку 2024 року, повідомив Forbes співзасновник Fintech Farm Микола Безкровний.
Fintech Farm Дмитра Дубілета планує вихід на ринок Індії
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Fintech Farm, яка розвиває необанки у кількох країнах, вирішила закрити проєкт у Нігерії під брендом Fibo.
Вихід на ринок Індії
Інвестиції в індійський ринок на першому етапі — до $5 млн, зазначив Безкровний. «Це до моменту, коли буде повноцінний продукт та перші 50 000−100 000 клієнтів», — уточнив він.
Fintech Farm не розголошує назву локального банка-партнера в Індії.
«Поки допрацьовуємо юридичну сторону партнерства», — пояснює Безкровний. Ще на двох ринках в Азії тривають перемовини з партнерами, тому компанія поки не анонсує вихід на них, додає він. Компанія давно пропрацьовувала цей ринок, каже Безкровний. Потенціал Індії він оцінює в сотні мільйонів клієнтів.
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Сукупний обсяг інвестицій у компанію з моменту старту наприкінці 2021-го з урахуванням follow-ons (дофінансування поза межами раундів) складає вже $35 млн, уточнює Безкровний.
Другим ринком була Нігерія (Fibo), але зрештою цей напрям довелося закрити, повідомив Безкровний. Проєкт працював на власній фінансовій ліцензії та випускав картки у обмеженому партнерстві з Providus Bank. «Країна, на наш погляд, економічно пішла не в той бік, який ми очікували, — говорить співзасновник Fintech Farm. — Доволі складно було вести бізнес із погляду доходів наших клієнтів».
Нагадаємо
Fintech Farm — серійний виробник необанків, що кооперується з банками у різних країнах та розробляє і супроводжує для них фінтех-сервіс. За схожою моделлю в Україні працює monobank (діє на базі Універсал Банку Сергія Тігіпка), співзасновником якого є фаудер Fintech Farm Дубілет.
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