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11 грудня 2023, 9:37

Fintech Farm Дмитра Дубілета планує вихід на ринок Індії

Британський стартап Fintech Farm Дмитра Дубілета та партнерів готується до запуску проєкту в Індії. Компанія вже підписала контракт з місцевим банком-партнером і планує офіційно стартувати у цій країні влітку 2024 року, повідомив Forbes співзасновник Fintech Farm Микола Безкровний.

Британський стартап Fintech Farm Дмитра Дубілета та партнерів готується до запуску проєкту в Індії.
Фото: dev.ua

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Fintech Farm, яка розвиває необанки у кількох країнах, вирішила закрити проєкт у Нігерії під брендом Fibo.

Вихід на ринок Індії

Інвестиції в індійський ринок на першому етапі — до $5 млн, зазначив Безкровний. «Це до моменту, коли буде повноцінний продукт та перші 50 000−100 000 клієнтів», — уточнив він.

Fintech Farm не розголошує назву локального банка-партнера в Індії.

«Поки допрацьовуємо юридичну сторону партнерства», — пояснює Безкровний. Ще на двох ринках в Азії тривають перемовини з партнерами, тому компанія поки не анонсує вихід на них, додає він. Компанія давно пропрацьовувала цей ринок, каже Безкровний. Потенціал Індії він оцінює в сотні мільйонів клієнтів.

Читайте: Не злетіло: Засновники monobank закривають проєкт Koto у Британії

Індія стане четвертим ринком для Fintech Farm. У 2021 році компанія вийшла до Азербайджану з необанком Leobank, який має 1,1 млн клієнтів і наприкінці 2022-го досяг точки беззбитковості та став прибутковим. У В'єтнамі Fintech Farm разом з місцевим Orient Commercial Bank розвиває Liobank, у якого 200 000 клієнтів. «Зараз починаємо масштабуватися і плануємо вийти у Вʼєтнамі на 1 млн клієнтів наступного року», — каже Безкровний.

Сукупний обсяг інвестицій у компанію з моменту старту наприкінці 2021-го з урахуванням follow-ons (дофінансування поза межами раундів) складає вже $35 млн, уточнює Безкровний.

Другим ринком була Нігерія (Fibo), але зрештою цей напрям довелося закрити, повідомив Безкровний. Проєкт працював на власній фінансовій ліцензії та випускав картки у обмеженому партнерстві з Providus Bank. «Країна, на наш погляд, економічно пішла не в той бік, який ми очікували, — говорить співзасновник Fintech Farm. — Доволі складно було вести бізнес із погляду доходів наших клієнтів».

Нагадаємо

Fintech Farm — серійний виробник необанків, що кооперується з банками у різних країнах та розробляє і супроводжує для них фінтех-сервіс. За схожою моделлю в Україні працює monobank (діє на базі Універсал Банку Сергія Тігіпка), співзасновником якого є фаудер Fintech Farm Дубілет.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+10
MaxTirpiz
MaxTirpiz
11 грудня 2023, 9:59
#
«серійний виробник необанків» — пирамида ?
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+15
gorobezus
gorobezus
11 грудня 2023, 10:01
#
Ну, в Европе они уже пролетели, на очереди — Индия.
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+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
11 грудня 2023, 10:19
#
Учитывая что индусы шануют британское право — пролетят и там
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0
Pumbovik
Pumbovik
11 грудня 2023, 11:10
#
В Европе их проекты прогорели, лучше б инвестированные миллионы задонатили в БФ, было б больше пользы
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