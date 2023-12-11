НБУ знизив курс гривні на сім копійок

Національний банк України встановив на 11 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,7424 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 7 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 11 грудня встановив офіційний курс євро на рівні 39,60 грн.

До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та 1 копійку у продажу.

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