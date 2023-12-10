Сербія та Болгарія добудували газопровід, щоб зменшити залежність від росії

Сербія та Болгарія добудували газопровід, який дозволить цим країнам зменшити залежність від росії. Про це пише Bloomberg.

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Довжина газової труби становить 170 кілометрів, вона тягнеться від сербського міста Ніш до столиці Болгарії Софії. Газопровід надає можливість отримувати блакитне паливо з Греції та Азербайджану.

Потужність газопроводу 1,8 мільярда кубометрів. Такий об'єм дозволить Сербії покрити до 60% споживання. Болгарія також матиме доступ до мережі.

Роботи по будівництву труби розпочались у лютому 2023 року. Газопровід урочисто відкрили три президенти (Сербії, Болгарії та Азербайджану) у неділю, 10 грудня.

Раніше «Мінфін» писав про те, що запаси газу в ЄС близькі до повного завантаження, що змушує енергетичні компанії Союзу розміщувати надлишкові запаси в Україні напередодні пікового попиту взимку.

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