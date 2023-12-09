Обсяг торгів японською єною досяг річного максимуму

Після нещодавньої заяви глави центробанку Японії про зміну політики у найближчий час, трейдери почали активно торгувати єною. Обсяг досяг рекорду за 2023 рік. Про це пише Bloomberg.

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На чиказькій біржі CME, яка вважається найбільшим валютним майданчиком у світі, єна досягла обсягу в торгах на $74,8 мільярда, що є рекордом за весь поточний рік. Вартість валюти також зросла на 4% на торгах у Нью-Йорку. На тлі інших топ-валют світу, єна почала різко вирізнятися на ринку. Тижнева волатильність валютної пари долар-єна досягла найвищого рівня за чотири місяці.

Курс єни до долара на 09.12.2023р / Скриншот Google

Аналітики пояснюють, що така активність трейдерів повязана із словами глави центробанку Японії про зміну політики, яку розцінили як позитивний сигнал й кінець режиму негативних ставок банку.

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