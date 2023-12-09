Протягом минулої доби українські захисники знищили 900 російських військових, 6 танків та 14 крилатих ракет. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
9 грудня 2023, 9:06
Втрати ворога за 8 грудня: 900 солдатів й 6 танків
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Загальні бойові втрати противника
- особового складу — 338120 (+900) осіб
- танків — 5632 (+6) од
- бойових броньованих машин — 10519 (+11) од
- артилерійських систем — 8058 (+1) од
- РСЗВ — 919 (+0) од
- засоби ППО — 605 (+0) од
- літаків — 324 (+0) од
- гелікоптерів — 324 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6136 (+0)
- крилаті ракети — 1585 (+14)
- кораблі /катери — 22 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10598 (+7) од
- спеціальна техніка — 1159 (+0)
Джерело: Мінфін
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