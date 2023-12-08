Курс валют на вечір 8 грудня: долар різко росте, евро падає

До закриття міжбанку курс долара зріс на 16 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу.

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Валюта Відкриття 8 грудня Закриття 8 грудня Зміни долар 36,60/36,68 36,76/36,78 16/10 євро 39,52/39,53 39,50/39,52 2/1

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,45 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,35−37,42, євро — 40,25−40,42 грн.

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