До закриття міжбанку курс долара зріс на 16 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу.
8 грудня 2023, 17:36
Курс валют на вечір 8 грудня: долар різко росте, евро падає
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Відкриття 8 грудня
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Закриття 8 грудня
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Зміни
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36,60/36,68
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36,76/36,78
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16/10
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39,52/39,53
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39,50/39,52
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2/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,45 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,60 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,35−37,42, євро — 40,25−40,42 грн.
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Джерело: Мінфін
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