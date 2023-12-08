Нацбанк оштрафував двох страховиків

Національний банк оштрафував АТ «СК «Опіка» (ЄДРПОУ 32670627) та ПрАТ «СК «Інтер-Плюс» (ЄДРПОУ 32586973). Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Причини

АТ «СК «Опіка» несвоєчасно подало до НБУ файли звітності за дев’ять місяців 2023 року;

ПрАТ «СК «Інтер-Плюс» не змогло вчасно і в повному обсязі надати інформацію та документи на вимогу регулятора.

Сплатити штраф страхові компанії повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Рішення про застосування заходу впливу за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг прийняті 7 грудня 2023 року і набирають чинності з 8 грудня 2023 року.