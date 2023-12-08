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8 грудня 2023, 14:56

НБУ позбавив ліцензій шість фінансових компаній

Національний банк анулював усі наявні ліцензії на надання фінансових послуг шести небанківським фінансовим установам. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк анулював усі наявні ліцензії на надання фінансових послуг шести небанківським фінансовим установам.
Фото: НБУ

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Кого Нацбанк позбавив ліцензій

  • ТОВ «Автоцентр «Мотор Сіті»;
  • ПТ «Ломбард «Добрі традиції» ТОВ «Мій капітал» та ТОВ «Гарантія успіху»;
  • ПТ «Кучер і компанія Ломбард «Партнер»;
  • ТОВ «ДСД Фінанс»;
  • ТОВ «Інформ-Актив»;
  • ТОВ «Ф К Факторинг Альфа».

Зазначається, що відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 грудня.

В НБУ нагадали, що з 7 серпня до 28 вересня до зазначених фінансових установ уже застосовували заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушень ліцензійних умов та причин, що сприяли їх вчиненню.

Порушення полягали, зокрема, у невиконанні вимог постанови правління НБУ «Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 6 березня 2022 року № 39».

Компанії не виконали рішення регулятора та не усунули порушення ліцензійних умов. Рішення про анулювання ліцензій набирають чинності з 8 грудня.

Джерело: Мінфін
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