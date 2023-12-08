Національний банк анулював усі наявні ліцензії на надання фінансових послуг шести небанківським фінансовим установам. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ позбавив ліцензій шість фінансових компаній
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Кого Нацбанк позбавив ліцензій
- ТОВ «Автоцентр «Мотор Сіті»;
- ПТ «Ломбард «Добрі традиції» ТОВ «Мій капітал» та ТОВ «Гарантія успіху»;
- ПТ «Кучер і компанія Ломбард «Партнер»;
- ТОВ «ДСД Фінанс»;
- ТОВ «Інформ-Актив»;
- ТОВ «
Ф К ФакторингАльфа».
Зазначається, що відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 грудня.
В НБУ нагадали, що з 7 серпня до 28 вересня до зазначених фінансових установ уже застосовували заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушень ліцензійних умов та причин, що сприяли їх вчиненню.
Порушення полягали, зокрема, у невиконанні вимог постанови правління НБУ «Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 6 березня 2022 року № 39».
Компанії не виконали рішення регулятора та не усунули порушення ліцензійних умов. Рішення про анулювання ліцензій набирають чинності з 8 грудня.
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