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8 грудня 2023, 13:41

Ціни на бензин та дизпальне за тиждень знизились ще на гривню

За тиждень, з 1 по 8 грудня, середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 91 коп./л і становить 53,42 грн/л, бензин А-95 преміум подешевшав на 1,05 грн/л — до 56,53 грн/л, а дизельне пальне — на 92 коп./л, до 53,36 грн/л. Про це свідчать дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95», повідомляє еnkorr.

За тиждень, з 1 по 8 грудня, середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 91 коп./л і становить 53,42 грн/л, бензин А-95 преміум подешевшав на 1,05 грн/л — до 56,53 грн/л, а дизельне пальне — на 92 коп./л, до 53,36 грн/л.
Фото: pixabay.com

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Зокрема всі види пального здешевшали на 1 грн/л на станціях мереж ОККО, WOG, «Укрнафта», UPG, Prime, Neftek, ZOG і Green Wave.

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, знизила ціни на пальне на 1,5 грн/л. При цьому бензин марки А-95 здешевшав до 52 грн/л, А-95+ — до 52,50 грн/л, дизельне пальне — до 52 грн/л.

На станціях столичної мережі KLO всі види пального здешевшали на 1,2 грн/л: бензин А-95 — до 52,19 грн/л, бензин А-95+ — до 54,59 грн/л, ДП — до 53,09 грн/л. «Укр-Петроль» знизила ціни на 2 грн/л.

Такі мережі як «Ovis», U.GO, Mango, «Катрал», Motto й інші зменшили ціну на всі види палива на 0,6−2,8 грн/л.

Як змінились ціни на пальне за тиждень

Зміна роздрібних цін на АЗС з 1 по 8 грудня, грн/л:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

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0
Три літри
Три літри
8 грудня 2023, 14:18
#
Наконец-то большая четверка заметила что нефть подешевела :D
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 грудня 2023, 15:46
#
А каким боком к нам цены на нефть? Мы что производим топливо?
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0
Три літри
Три літри
8 грудня 2023, 16:36
#
А наше пальне не з нафти? Наш бензин робиться з вбитих москалів?
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 грудня 2023, 16:41
#
А какое количество у нас производится бензина? Я как-то слышал, что все везут с Румынии, или нет?
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0
Три літри
Три літри
8 грудня 2023, 17:06
#
Ти не відповів на питання, лише змінив країну.

То це в Румунії роблять бензин не з нафти, а з дохлих москалів?
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 грудня 2023, 17:18
#
Виталик, все понятно! Я лучше пойду чистить сапоги или мыть туалеты, а продолжать разговор в русле …сам дурак… уже не интересно, тем более читать лекции о условиях продажи нефти. о сортах нефти. об условиях транспортировки и о формировании цены для внутреннего потребителя (Румыния которая сама обеспечивает своей нефтью производственные мощности). не говоря о условиях «фьючерс» для продажи нефтепродуктов. я не собираюсь!
Ты как всегда прав, а я как всегда дурак! Я думаю такой ответ тебя устроит!
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Три літри
Три літри
8 грудня 2023, 17:20
#
продолжать разговор в русле …сам дурак

Хіба я назвав тебе дурнем?

Я лише спитав у відповідь на твоє заперечення звʼязку нафти та бензину: з чого роблять бензин який продає велика четвірка?
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 грудня 2023, 17:23
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Виталик, все!!!
Спасибо за понимание!
Удачи…
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Три літри
Три літри
8 грудня 2023, 17:24
#
😁

нащо починати спілкування щоб потім з ганьбою зливатись?
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 грудня 2023, 17:34
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Ганьбою? Я тебе задал вопрос -каким боком цены на нефть к цене бензина в Украине? Да или нет? Что , ты мне ответил, нет? Ты перевел разговор в русло «вопросом на вопрос», да или нет?
А теперь. после такого «классического сьезда» ты говоришь о «ганьбе»?
Может Виталик тебе надо по чаще смотреть в зеркало? И может. тебе надо научиться разделять — где разговор -обмен мнением, а где присущее люмпенам хамство?
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