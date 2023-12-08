Минулої доби українські захисники ліквідували ще 990 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 337 220 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
8 грудня 2023, 8:30
Втрати ворога за 7 грудня: 990 російських окупантів, 8 танків та 20 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 337220 (+990) осіб,
- танків — 5626 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 10508 (+26) од,
- артилерійських систем — 8057 (+12) од,
- РСЗВ — 919 (+0) од,
- засоби ППО — 605 (+0) од,
- літаків — 324 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6136 (+20),
- крилаті ракети — 1571 (+0),
- кораблі/катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10591 (+30) од,
- спеціальна техніка — 1159 (+3).
Джерело: Мінфін
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