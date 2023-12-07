Засновник Bitzlato зізнався у відмиванні $700 млн, Bitstamp торгує стейблкоїном EURCV: що нового на ринку

Засновник Bitzlato зізнався у відмиванні $700 мільйонів і погодився закрити компанію

Засновник криптообмінної платформи Bitzlato Анатолій Легкодимов визнав себе винним у переказі та відмиванні злочинних коштів.

За даними прокуратури, росіянину належить контрольний пакет акцій компанії, яка слугувала основним каналом для даркнет-торговців і операторів програм-вимагачів.

У рамках угоди про визнання провини Легкодимов погодився закрити Bitzlato і відмовитися від будь-яких претензій на суму близько $23 млн, пов’язаних із заарештованими активами обмінника.

Уперше інформація про можливу угоду топменеджера зі слідством з’явилася у квітні, проте тоді співробітники платформи назвали її недостовірною.

У прокуратурі зазначили, що Bitzlato рекламував себе як обмінник із мінімальною ідентифікацією користувачів, а також дозволяв реєструвати акаунти на «підставних осіб». Команда знала про використання її сервісу злочинцями, додала сторона обвинувачення.

Нагадаємо, Анатолія Легкодимова заарештували в Маямі 17 січня. Через день роботу обмінника призупинили.

Bitstamp запустила торгівлю стейблкоїном EURCV від Societe Generale

6 грудня 2023 року в списку підтримуваних активів на платформі Bitstamp з’явився стейблкоїн EURCV. Банк Societe Generale представив його у квітні 2023 року.

Зазначимо, EURCV повністю забезпечений євро. Емісією активу займається компанія SG-FORGE, криптовалютний підрозділ банку.

CEO Societe Generale Жан-Марк Стенгер заявив, що це важливий крок на шляху до глобального впровадження активу. Компанія стала першим комерційним банком, який випустив власний стейблкоїн на відкритий ринок.

«Криптовалютна екосистема значною мірою сконцентрована навколо деяких стейблкоїнів, 90% з яких деноміновані в доларах США… У цій сфері безумовно є місце як для банку, так і для нашого активу, прив’язаного до євро», — цитує слова Стенгера Financial Times.

Google дозволить рекламувати криптовалютні ETF у 2024 році

Компанія Google оновила політику щодо криптовалют і супутніх товарів, для того, щоб «уточнити сферу охоплення і вимоги до реклами криптовалютних ETF».

«Починаючи з 29 січня 2024 року рекламодавці, які пропонують криптовалютні трасти, орієнтовані на США, можуть рекламувати ці продукти та послуги, якщо вони відповідають вимогам і сертифіковані Google», — йдеться в заяві.

Також у повідомленні Google сказано, що криптовалютні ETF — це фінансові продукти, які дають змогу інвесторам торгувати акціями трасту, що володіє великими пулами цифрової валюти.

Компанія заявила, що рекламодавці повинні дотримуватися місцевого законодавства в будь-якій області, на яку спрямована їхня реклама.

Голова JPMorgan Chase заявив про необхідність заблокувати крипторинок

CEO банку JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявив, що він обов’язково заблокував би криптовалютний сектор, маючи відповідні повноваження. Цю тезу він озвучив на слуханнях у Банківському комітеті Сенату США 6 грудня 2023 року.

Таким чином Даймон відповів на прохання сенаторки Елізабет Воррен прокоментувати зв’язок КНДР і ХАМАСу з криптовалютним сектором.

Нагадаємо, у травні 2023 року в Міноборони США заявили, що Північна Корея фінансує ракетну програму вкраденими цифровими активами.

Воррен наголосила, що криптовалютний сектор став своєрідним притулком для терористів і диктаторів. На це Даймон відповів, що завжди виступав категорично проти нього.

«Справжнє призначення криптоактивів — це злочинці, торговці наркотиками, а також ті, хто відмивають „брудні“ гроші й ухиляються від сплати податків. Якби я був на місці уряду, просто закрив би цей сектор», — зазначив Даймон.