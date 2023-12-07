Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1120 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 336 230 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
7 грудня 2023, 8:16
Втрати ворога за 6 грудня: 1120 російських окупантів, 18 танків та 33 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 336230 (+1120) осіб,
- танків — 5618 (+18) од,
- бойових броньованих машин — 10482 (+26) од,
- артилерійських систем — 8045 (+21) од,
- РСЗВ — 919 (+0) од,
- засоби ППО — 605 (+0) од,
- літаків — 324 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6116 (+33),
- крилаті ракети — 1571 (+1),
- кораблі /катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10561 (+29) од,
- спеціальна техніка — 1156 (+3).
Джерело: Мінфін
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