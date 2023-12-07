Нацбанк створив окреме управління захисту критичної інфраструктури

Національний банк оновив свою організаційну структуру та створив Управління захисту критичної інфраструктури. Про це ідеться в повідомленні НБУ .

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Що відомо

З огляду на розширення функцій із захисту критичної інфраструктури у фінансовому секторі та з метою підвищення ефективності виконання відповідних завдань за цим напрямом Національний банк створив у своїй структурі окреме управління.

Управління захисту критичної інфраструктури НБУ забезпечуватиме формування та реалізацію Національним банком державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури та виконуватиме функції, покладені на Національний банк законом.

Управління захисту критичної інфраструктури входить до вертикалі підпорядкування «Платіжні системи та грошовий обіг», загальне керівництво якою здійснює заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

«Створення самостійного профільного управління сприятиме забезпеченню безперервної роботи об'єктів критичної інфраструктури фінансового сектору, ефективного захисту від загроз та безперебійного надання фінансових послуг населенню», — сказав Шабан.

Наразі Національний банк здійснюватиме пошук та відбір кандидата на вакантну посаду начальника новоствореного управління.