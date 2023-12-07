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7 грудня 2023, 8:37

Нацбанк створив окреме управління захисту критичної інфраструктури

Національний банк оновив свою організаційну структуру та створив Управління захисту критичної інфраструктури. Про це ідеться в повідомленні НБУ.

Національний банк оновив свою організаційну структуру та створив Управління захисту критичної інфраструктури.
Фото: depositphotos

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Що відомо

З огляду на розширення функцій із захисту критичної інфраструктури у фінансовому секторі та з метою підвищення ефективності виконання відповідних завдань за цим напрямом Національний банк створив у своїй структурі окреме управління.

Управління захисту критичної інфраструктури НБУ забезпечуватиме формування та реалізацію Національним банком державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури та виконуватиме функції, покладені на Національний банк законом.

Управління захисту критичної інфраструктури входить до вертикалі підпорядкування «Платіжні системи та грошовий обіг», загальне керівництво якою здійснює заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

«Створення самостійного профільного управління сприятиме забезпеченню безперервної роботи об'єктів критичної інфраструктури фінансового сектору, ефективного захисту від загроз та безперебійного надання фінансових послуг населенню», — сказав Шабан.

Наразі Національний банк здійснюватиме пошук та відбір кандидата на вакантну посаду начальника новоствореного управління.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 грудня 2023, 8:49
#
Озвучьте «штатное расписание» этого подразделения и средний уровень зарплат «ответственных» служащих. И если можно -сколько это будет стоить в годовом исчислении.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 грудня 2023, 9:27
#
GrugoriyHoland

Работа в НБУ на любой должности тебе не светит.

Публиковать штатное расписание с уровнем
зарплат только для того, чтобы ты в очередной
раз позубоскалил — никто не будет.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 грудня 2023, 9:38
#
Значит тебе, как гр Украины и налогоплательщику не интересны вопросы использования бюджетных денег группой «топ» чиновников, тем более когда в стране военное положение?
Интересная у тебя «патриотическая» позиция!
Но что ждать от человека, который писал что работает в ольгино на ботофабрике пригожина!!!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 грудня 2023, 11:23
#
GrugoriyHoland

К сведению, НБУ не финансируется из бюджета,
но такие балаболлы, как ты, в такие мелочи не вникают…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 грудня 2023, 11:31
#
Значит прилетают «спонсоры» с космоса и дают украинскую гривну на эту вакханалию?
Может тогда расскажешь кто и как и какими деньгами оплачивает содержание здания НБУ?
НЕ ПИШИ бред — как говорил один известный политик — …нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков! (с)
А всю свою отсебятину оставь для других!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 грудня 2023, 11:41
#
GrugoriyHoland
«Значит прилетают „спонсоры“ с космоса…»

Если ничего не смыслишь ни в банковской тематике
ни в работе НБУ — лучше не позорься и не озвучивай
свой бред публично…

Тебе один раз написали о существующей реальности,
а тебя и дальше продолжает плющить от избытка глупости…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 грудня 2023, 11:53
#
1 ПОЧЕМУ ТЫ ХАМИШЬ?
2 Так возьми и расскажи -за какие деньги функционирует эта организация?
Меня очень интересуют коммунальные расходы (в год) на содержание этого здания.
А пока тебе рассказать нечего -рекомендую перестать ХАМИТЬ и смотреть за своими высказываниями!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 грудня 2023, 12:09
#
GrugoriyHoland
«возьми и расскажи…»

Прочитай самостоятельно на сайте НБУ.

Свои рекомендации применяй к себе.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 грудня 2023, 12:20
#
ПЕРЕСТАНЬ ХАМИТЬ!!! Ты уже по уровню хамства «пробил дно».
Сообщаю -на сайте НБУ данных под названием —
…Кошторис адміністративних витрат Національного банку України, схвалений рішенням Правління Національного банку України.. ОТСУТСТВУЕТ!!!
Есть только упоминание о наличии подобных документов. Но причина этого мне понятна!
+
+15
SamBB
SamBB
7 грудня 2023, 10:55
#
Звичайний спосіб з роздуття кількості чиновників/нахлібників, які не будуть ні за що відповідати…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 грудня 2023, 11:25
#
Для всех и каждого балабола форума Минфина в отдельности,
могу ещё раз публично озвучить существующую реальность:
НБУ не финансируется из государственного бюджета Украины,
чтобы вы тут не сочиняли на эту тему…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 грудня 2023, 11:31
#
Значит прилетают «спонсоры» с космоса и дают украинскую гривну на эту вакханалию?
Может тогда расскажешь кто и как и какими деньгами оплачивает содержание здания НБУ?
НЕ ПИШИ бред — как говорил один известный политик — …нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков! (с)
А всю свою отсебятину оставь для других!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 грудня 2023, 12:18
#
GrugoriyHoland
«Может тогда расскажешь…»

Ты же постоянно на форуме цитирушь законы,
так хоть раз прочитай закон об НБУ вместо того,
чтобы плодить свои бредовые домыслы про космос…

Если не способен пользоваться поиском, то перейди по ссылке,
что ниже и ознакомься со статьёй 4, которую цитирую
специально для тебя и таких как ты, балаболов:

Стаття 4. Економічна самостійність
Національний банк є економічно самостійним органом,
який здійснює витрати за рахунок власних доходів,
а у визначених цим Законом випадках — також
за рахунок коштів Державного бюджету України.

ЗУ № 679-XIV «Про Національний банк України»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679−14#Text
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