Курс валют на вечір 6 грудня: долар без змін, євро трохи зросло

До закриття міжбанку курс долара у купівлі та продажу не змінився, хоча й зростав протягом дня. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 6 грудня Закриття 6 грудня Зміни долар 36,69/36,71 36,69/36,71 0/0 євро 39,59/39,60 39,60/39,62 ½

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,45 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,35−37,45, євро — 40,35−40,50 грн.

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