До закриття міжбанку курс долара у купівлі та продажу не змінився, хоча й зростав протягом дня. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу.
6 грудня 2023, 17:31
Курс валют на вечір 6 грудня: долар без змін, євро трохи зросло
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Відкриття 6 грудня
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Закриття 6 грудня
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Зміни
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36,69/36,71
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36,69/36,71
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0/0
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39,59/39,60
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39,60/39,62
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½
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,45 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,65 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,35−37,45, євро — 40,35−40,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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