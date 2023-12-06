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6 грудня 2023, 16:43

НБУ презентував обігову пам'ятну монету, присвячену Командуванню об’єднаних сил ЗСУ (фото)

У День Збройних Сил України, 6 грудня, в Національному банку відбулася презентація нової обігової пам’ятної монети «Командування об'єднаних сил Збройних Сил України». Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У День Збройних Сил України, 6 грудня, в Національному банку відбулася презентація нової обігової пам’ятної монети «Командування об'єднаних сил Збройних Сил України».
Фото: НБУ

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Ця монета продовжує серію «Збройні Сили України» та присвячена Командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України — окремому органу військового управління стратегічного рівня всіма міжвидовими та міжвідомчими угрупованнями військ (сил) для проведення об'єднаних операцій за завданням Верховного Головнокомандувача та Генерального штабу Збройних Сил України.

Обігову пам’ятну монету «Командування об'єднаних сил Збройних Сил України» НБУ вводить у готівковий обіг 6 грудня 2023 року.

Презентували нову монету голова Нацбанку Андрій Пишний та командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Дизайн

Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

На реверсі монети в центрі зображено емблему Командування об'єднаних сил Збройних Сил України.

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «Командування об'єднаних сил Збройних Сил України» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

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Характеристики

  • Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом,
  • маса — 6,4 г,
  • діаметр — 23,5 мм,
  • тираж — 10 000 000 штук (у тому числі 500 000 штук у сувенірному пакованні).
  • Гурт монети — рифлений.
  • Дизайн реверсу монети виконала Тетяна Балута. Скульптор — Володимир Дем’яненко.

Обіг

Нацбанк підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої видачі їх клієнтам. Прийматимуться ці монети від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети «Командування об'єднаних сил Збройних Сил України» буде сформована в спеціально оформлені ролики. До ролика входитиме 25 обігових пам’ятних монет «Командування об'єднаних сил Збройних Сил України».

На спеціально оформленому сувенірному папері, в який запаковано кожний ролик, розміщено зображення емблеми Командування об'єднаних сил Збройних Сил України. Тираж роликів — 20 тисяч штук.

Де придбати

Придбати обігову пам’ятну монету «Командування об'єднаних сил Збройних Сил України» можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано десять тисяч роликів, які будуть доступні з першого дня продажу.

Крім того, монета буде поступово реалізовуватися і банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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