В 2025 році українські банки мають відкрити свої API — НБУ

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Що відомо

Зараз Національний банк України активно працює над темою відкритого банкінгу. Цей крок наблизить галузь до відкритих фінансів.

«Наше бачення таке: відкритий банкінг — це один з кроків до відкритих фінансів. Що зараз відбувається? Законом „Про платіжні послуги“ передбачено, що з 1-го серпня 2025 року всі банки мають відкрити свої API. Це потрібно, щоб всі гравці ринку могли зі своїм рішенням, цікавим для споживача, доєднатись до будь-якого банку. Тому стандарти відкриття API для всіх банків мають бути однакові», — розповів заступник голови правління НБУ Олексій Шабан під час Digital Banking Conference.

Щоб такі зміни можна було реалізувати в Україні, регулятор взяв за основу досвід Berlin Group та інших європейських країн. Раніше в Європі відкриття могло відбуватися зверху або ринок сам самоорганізовувався, зазначає Шабан.

«Ми пішли цим же шляхом. Але цей досвід оптимізуємо для українського ринку. Нашою дорожньою картою передбачено, що Національний банк встановлює певні рамки, далі учасники ринку — банки — працюють та домовляються про стандарти відкритих API», — продовжує Шабан.

За його словами, мова йде не тільки про технічну специфікацію. В тому числі на безоплатній основі має відкриватися й мінімальний набір так званих базових API. Все інше, додаткове — це будуть комерційні API. Вони теж потім будуть стандартизуватися, але банки за це можуть брати гроші.

«Все одно певний набір інформації має відкриватися на безоплатній основі зі сторони банків. Це все буде стандартизовано», — акцентує Шабан.

Зі свого боку НБУ має затвердити ці специфікації. Але регулятор затвердить той консенсус, який банки між собою досягнуть.

«Ми вважаємо, що цей процес має відбутися десь навесні 2024 року. Тоді в банків буде час, десь рік-півтора, щоб встигнути відкрити API у визначений законом термін», — пояснює банкір.

Шабан впевнений в тому, що у серпні 2025 року українські банки зможуть відкрити доступ як до інформації на рахунках, а також для ініціювання транзакцій.