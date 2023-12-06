Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 17 кейсів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби регулятора.
6 грудня 2023, 16:52
Захист інвестора: Нацкомісія виявила 17 підозрілих інвестиційних проєктів (перелік)
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Перелік сумнівних інвестпроєктів
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MTHUB — https://mthub.io/ru/
- OTX Forex — https://otxforex.com/
- FXCC Trades — https://fxcc-trades.com/
- FXPIG — https://fxpig.com/
- ERRANTE — https://errante.com/ru/
- PU Prime — https://ru.puprime.com/
- Gerco Capitals (використовує назву компанії, що регулюється FCA) — https://gerco-capitals.com/
- HYPERION FINANCIAL MANAGEMENT / HFM (використовує назву компанії, що регулюється FCA) — https://hfm-traders.com/
- PerfectFXOptionLive — https://www.perfectfxoptionlive.com/
- Premium Invest Club — https://www.premiuminvestclub.com/en/Main.html/
- GLOBALEQUITY FIN.NET — https://globalequityfin.net/
- ULTIMATE FX WORLD / ULTIMATEFXWORLD — https://ultimatefxworld.com/
- RIGHTFX TRADING — https://www.rightfxtrading.com/
- LITEGROWTH — https://litegrowth.ltd/
- Multibankfx — https://multibankfx.com/ru/
- ATOMPIX — https://atompix.com/ru/
- FxGlory — https://fxglory.com/
За даними НКЦПФР, загалом в перелік сумнівних включено вже понад 200 інвестпроєктів.
Джерело: Мінфін
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