Надходження до місцевих бюджетів цьогоріч збільшились на 15%

Цьогорічні показники виконання місцевих бюджетів має позитивну динаміку порівняно з показниками минулого року. Зокрема, надходження до місцевих бюджетів збільшилися на 15% або майже 53 млрд грн. Про це заявив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, передає пресслужба Міністерства фінансів.

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За його словами, спостерігається поступове повернення до попередніх темпів зростання дохідної частини місцевих бюджетів.

«Станом на 1 грудня 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів, без урахування міжбюджетних трансфертів, надійшло 407,3 млрд грн, або на 52,8 млрд грн (+15%) більше порівняно з відповідним періодом 2022 року. І що важливо — капітальні видатки становлять 187 млрд грн, а це майже 26 % усіх видатків місцевих бюджетів. Маємо розуміти, наскільки великий ресурс є на сьогодні у місцевих бюджетів і він має бути спрямований на забезпечення якості життя мешканців територіальної громади», — повідомив Улютін.

Також він зауважив, що наразі продовжується робота для посилення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування. Зокрема, триває робота над удосконаленням бюджетного та податкового законодавства, розроблено проєкт закону щодо надання додаткових повноважень органам місцевого самоврядування в частині адміністрування місцевих податків і зборів, який наразі опрацьовують зацікавлені органи.

«Також заплановано удосконалення механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів з урахуванням оновлених повноважень місцевих органів влади», — додав Улютін.

Він також наголосив, що на наступний рік заплановано низку трансфертів, спрямованих на відновлення регіонів та підтримку населення, зокрема передбачено 33,4 млрд грн додаткової дотації місцевим бюджетам, які найбільш постраждали у період війни.