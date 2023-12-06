Програма «Прихисток»: на виплати спрямували ще 62 мільйони гривень

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Про що йде мова

Йдеться про відшкодування вартості комунальних послуг власникам житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб у вересні цього року.

Кошти будуть перераховані учасникам програми у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській і Хмельницькій областях.

«Таким чином, компенсації за вересень цього року у межах реалізації програми „Прихисток“ вже повністю профінансовані. Загальна сума компенсації становить більш ніж 105 мільйонів гривень», — підсумували в міністерстві.

Як працює програма

Як повідомлялося, програма «Прихисток» передбачає відшкодування витрат на комунальні послуги розміром близько 450 грн на місяць (14,77 грн за день) за безоплатне розміщення одного переселенця. Такі виплати здійснюються за рахунок коштів Товариства Червоного Хреста України.

Щоб взяти участь у програмі потрібно зареєструватися на сайті «Прихисток».