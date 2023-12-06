Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1270 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 335 110 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
6 грудня 2023, 8:20
Втрати ворога за 5 грудня: 1270 російських окупантів, 13 танків та 51 БПЛА
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 335110 (+1270) осіб,
- танків — 5600 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 10456 (+40) од,
- артилерійських систем — 8024 (+37) од,
- РСЗВ — 919 (+6) од,
- засоби ППО — 605 (+0) од,
- літаків — 324 (+1) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6083 (+51),
- крилаті ракети — 1570 (+0),
- кораблі /катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10532 (+49) од,
- спеціальна техніка — 1153 (+5)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі