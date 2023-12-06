НБУ анулював ліцензії 11 фінансових компаній

Національний банк анулював ліцензії 11 небанківським фінансовим установам. Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 4 грудня 2023 року.

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Кому НБУ анулював ліцензії

ТОВ «ФК «Конверсія» (ЄДРПОУ 39216619) та ТОВ «ФК «Фінансовий світ» (ЄДРПОУ 39164414) анульовано всі наявні ліцензії, а саме на: надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, надання гарантій та торгівлю валютними цінностями.

Вищезазначені рішення прийняті у зв’язку з невідповідністю ділової репутації власника істотної участі ТОВ «ФК «Конверсія» та ТОВ «ФК «Фінансовий світ», а також цих установ вимогам законодавства.

Також усі наявні ліцензії анульовано в таких фінансових установ:

ТОВ «ФК «Фінекстра» (ЄДРПОУ 41220734);

ТОВ «Компані Фінанс» (ЄДРПОУ 44195842);

ПТ «Ломбард Павленко і Компанія» (ЄДРПОУ 23542488);

ТОВ «Рендолф Капітал» (ЄДРПОУ 39433342);

ТОВ «Коленді Файненс» (ЄДРПОУ 44239239);

ТОВ «Фінансова компанія Капітал Фінанс» (ЄДРПОУ 39544044);

ТОВ «ФК «Ірбіс Фактор» (ЄДРПОУ 43178370);

ТОВ «ФК «Кредіком Груп» (ЄДРПОУ 41082100);

ТОВ «Маркет-Фінанс» (код за ЄДРПОУ 43481106).

Причина

У Нацбанку нагадали, що в період з 31 липня 2023 року до 25 вересня 2023 року до вищезазначених фінансових установ було застосовано заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушень та причин, що сприяли їх вчиненню.

Зазначені установи не виконали рішення Національного банку України та не усунули порушення ліцензійних умов.

Рішення набирають чинності з 5 грудня 2023 року.