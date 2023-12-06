НБУ анулював ліцензії 11 фінансових компаній

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 грудня 2023, 9:29

НБУ анулював ліцензії 11 фінансових компаній

Національний банк анулював ліцензії 11 небанківським фінансовим установам. Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 4 грудня 2023 року.

Національний банк анулював ліцензії 11 небанківським фінансовим установам.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кому НБУ анулював ліцензії

ТОВ «ФК «Конверсія» (ЄДРПОУ 39216619) та ТОВ «ФК «Фінансовий світ» (ЄДРПОУ 39164414) анульовано всі наявні ліцензії, а саме на: надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, надання гарантій та торгівлю валютними цінностями.

Вищезазначені рішення прийняті у зв’язку з невідповідністю ділової репутації власника істотної участі ТОВ «ФК «Конверсія» та ТОВ «ФК «Фінансовий світ», а також цих установ вимогам законодавства.

Також усі наявні ліцензії анульовано в таких фінансових установ:

  • ТОВ «ФК «Фінекстра» (ЄДРПОУ 41220734);
  • ТОВ «Компані Фінанс» (ЄДРПОУ 44195842);
  • ПТ «Ломбард Павленко і Компанія» (ЄДРПОУ 23542488);
  • ТОВ «Рендолф Капітал» (ЄДРПОУ 39433342);
  • ТОВ «Коленді Файненс» (ЄДРПОУ 44239239);
  • ТОВ «Фінансова компанія Капітал Фінанс» (ЄДРПОУ 39544044);
  • ТОВ «ФК «Ірбіс Фактор» (ЄДРПОУ 43178370);
  • ТОВ «ФК «Кредіком Груп» (ЄДРПОУ 41082100);
  • ТОВ «Маркет-Фінанс» (код за ЄДРПОУ 43481106).

Причина

У Нацбанку нагадали, що в період з 31 липня 2023 року до 25 вересня 2023 року до вищезазначених фінансових установ було застосовано заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушень та причин, що сприяли їх вчиненню.

Зазначені установи не виконали рішення Національного банку України та не усунули порушення ліцензійних умов.

Рішення набирають чинності з 5 грудня 2023 року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
6 грудня 2023, 9:56
#
Пиарят это НБУ как будто оно имеет какую то власть.
Те кто заносят, работают как хотят и где хотят
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами