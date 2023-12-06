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6 грудня 2023, 8:50

Уряд Кіпру доручив банкам припинити всі операції з російським рублем

Уряд Кіпру зобов’язав місцеві банки припинити всі операції з російським рублем, а також розпочав перевірки у місцевих юридичних компаніях через можливі зловживання процедурою прискореної реєстрації бізнесу для росіян. Про це пише «Бізнес.Цензор» з посиланням на Cyprus Mail.

Уряд Кіпру зобов’язав місцеві банки припинити всі операції з російським рублем, а також розпочав перевірки у місцевих юридичних компаніях через можливі зловживання процедурою прискореної реєстрації бізнесу для росіян.
Фото: depositphotos

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Причина ухвалення рішень

Відповідні рішення були ухвалені через рішення США направити до цієї країни команду співробітників ФБР та Агентства по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCen) для участі у розгляді 29 судових справ, пов'язаних з обходом санкцій щодо росії.

Видання зауважує, що рішення про припинення операцій з російською валютою та участь американських фахівців у розслідуванні справ було ухвалено після публікації розслідування Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ), яке може свідчити про порушення санкційного режиму щодо росії на Кіпрі.

Розслідування ICIJ оприлюднили 14 листопада. Серед іншого, у ньому йдеться про інвестиції російських бізнесменів на острові та скандал, пов'язаний із «золотими паспортами». За даними журналістів, обходити санкції росіянам допомагали співробітники кіпрського підрозділу PricewaterhouseCoopers.

Після публікації розслідування ICIJ на Кіпрі припинили працювати випущені в росії картки китайської платіжної системи UnionPay. У Мінфіні Кіпру заявляли, що блокування карток не було вказівкою уряду для фінансових інститутів. За словами представника відомства, припинення роботи UnionPay є «одностороннім рішенням постачальника платіжних послуг відповідно до його власної політики оцінки ризиків».

Минулого тижня заступник речника уряду Кіпру Янніс Антоніу заявив, що уряд країни має намір оновити систему нагляду на реєстрацією бізнесу, а також сприятиме розслідуванню ймовірних фактів порушення санкцій.

«Ми хочемо позбутися звинувачень у тому, що Кіпр є місцем, де відбувається відмивання грошей», — сказав він.

Антоніу додав, що держава працює над тим, щоб переконати інвесторів у тому, що Кіпр є серйозним інвестиційним напрямком, де пропонуються професійні послуги.

У розслідуванні стверджується, що «фінансові організації на Кіпрі, включаючи бухгалтерську компанію PwC, намагалися бути на крок попереду загрозливих санкцій».

Джерело: Мінфін
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