У листопаді, як і у попередньому місяці, легкові автомобілі з бензиновими двигунами охопили 45% продажів нових авто. Про це повідомляє Укравтопром.
6 грудня 2023, 9:02
Найпопулярнішими на українському ринку нових легкових авто залишаються моделі з бензиновими двигунами
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Дизельні авто, у порівнянні з жовтнем, збільшили свою ринкову частку з 20% до 21%. Водночас на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) зменшився сегмент гібридів — до 18,5%.
Частка електромобілів залишилась на колишньому рівні — 15%. Сегмент автомобілів з ГБО зменшився на 0,5 в.п., в листопаді таким авто належало менше ніж 1 відсотка ринку.
Лідерські позиції за сегментами
- Бензинові авто — Renault Duster;
- Дизельні — Renault Duster;
- Гібридні — Nissan Qashqai;
- Електро — Volkswagen ID.4;
- Авто з ГБО — Hyundai Tucson.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у листопаді 2023 року українці придбали близько 5,4 тис. нових легкових авто. Відносно попереднього місяця реєстрації нових легковиків зменшились на 6%.
Джерело: Мінфін
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