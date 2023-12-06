Найпопулярнішими на українському ринку нових легкових авто залишаються моделі з бензиновими двигунами

У листопаді, як і у попередньому місяці, легкові автомобілі з бензиновими двигунами охопили 45% продажів нових авто. Про це повідомляє Укравтопром.

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Дизельні авто, у порівнянні з жовтнем, збільшили свою ринкову частку з 20% до 21%. Водночас на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) зменшився сегмент гібридів — до 18,5%.

Частка електромобілів залишилась на колишньому рівні — 15%. Сегмент автомобілів з ГБО зменшився на 0,5 в.п., в листопаді таким авто належало менше ніж 1 відсотка ринку.

Лідерські позиції за сегментами

Бензинові авто — Renault Duster;

Дизельні — Renault Duster;

Гібридні — Nissan Qashqai;

Електро — Volkswagen ID.4;

Авто з ГБО — Hyundai Tucson.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у листопаді 2023 року українці придбали близько 5,4 тис. нових легкових авто. Відносно попереднього місяця реєстрації нових легковиків зменшились на 6%.