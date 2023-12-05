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5 грудня 2023, 11:16

Банкір розповів, як зміняться середні ставки за гривневими депозитами

До кінця року середні ставки за гривневими депозитами залежно від терміну вкладів залишаться на рівні 14−14,5% річних. Про це повідомив Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

До кінця року середні ставки за гривневими депозитами залежно від терміну вкладів залишаться на рівні 14−14,5% річних.
Фото: depositphotos

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Ставки за депозитами

За його словами, середня дохідність вкладів терміном від 3 місяців до 6 місяців не перевищить 14,5% річних, а середній дохід від депозитів з розміщенням від 9 місяців до 1 року складе 14% річних. При цьому з урахуванням інфляції, яка у річному вимірі скоротилася до 5,3%, та супроводжувальних банківських комісій, «чистий» прибуток за гривневими вкладами складе від 6% до 7%, що майже у 2,5 раза перевищить дохідність валютних депозитів.

«Наразі для громадян найкращим і найбільш зрозумілим способом, щоб не лише зберегти, а й примножити власні заощадження, є відкриття гривневих депозитів. А з огляду на співвідношення дохідності, чистого прибутку та терміну вкладу очікується, що найбільш популярними будуть вклади з розміщенням від 3 міс. до 6 міс. Станом на початок грудня їхня частка становить вже понад 50% від усіх нових вкладів, відкритих за жовтень-листопад», — підкреслив Замотаєв.

Банкір детально розповів про те, що наразі в структурі депозитів понад 75% складають гривневі вклади, частка валютних депозитів — на рівні 15−17%, решта вкладів — це так звані «конвертаційні депозити», суть яких полягає в можливості громадян придбати валюту за офіційним курсом з її подальшим обов’язковим розміщенням на депозитах терміном від 3 місяців.

Депозити в банках України

Структура гривневих депозитів

У структурі гривневих вкладів, як твердить фахівець, домінують депозити на суму від 50 тис. грн до 100 тис. грн (їхня частка майже 50% від усіх гривневих вкладів), депозити на суму від 100 тис. грн до 200 тис. грн складають 20%, близько 15% — це вклади на суму до 50 тис. грн, кількість депозитів на суму від 200 до 500 тис. грн складає 10−12%, близько 7−10% — це вклади на суму понад 500 тис. грн.

На його думку, зараз на ринку створені досить сприятливі умови для зростання кількості гривневих вкладів. Адже всупереч воєнним реаліям протягом останніх 5 місяців фіксується поступове зростання економіки: темпи інфляції знизилися майже вдвічі, поступово скорочується безробіття, хоч і незначно, але зростають доходи громадян.

Крім того, системна макрофінансова підтримка України з боку західних партнерів покриває левову частку бюджетних витрат (міжнародна фінансова допомога складає до 50% всіх надходжень до загального фонду держбюджету).

«Економічний чинник сприяє зростанню кількості вкладів. Тому порівняно з листопадом в сегменті гривневих депозитів слід очікувати більшої динаміки: кількість нових вкладів може зрости на 5−10%», — прогнозує він.

Однак експерт не виключає, що в разі перегляду ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами комерційні банки будуть змушені дещо відкоригувати ставки за гривневими депозитами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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