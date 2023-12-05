Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1030 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 333 840 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 грудня 2023, 8:16
Втрати ворога за 4 грудня: 1030 російських окупантів, 7 танків та 15 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 333840 (+1030) осіб,
- танків — 5587 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 10416 (+15) од,
- артилерійських систем — 7987 (+26) од,
- РСЗВ — 913 (+0) од,
- засоби ППО — 605 (+3) од,
- літаків — 323 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6032 (+15),
- крилаті ракети — 1570 (+1),
- кораблі /катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10483 (+32) од,
- спеціальна техніка — 1148 (+7)
Джерело: Мінфін
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