Британський мільярдер Річард Бренсон заявив Financial Times, що не планує інвестувати більше коштів у свою аерокосмічну компанію Virgin Galactic, яку він заснував у 2004 році.
5 грудня 2023, 10:12
Бренсон відмовився інвестувати у Virgin Galactic. Акції компанії падають
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Що відомо
«У нас не так багато грошей після пандемії коронавірусу, а у Virgin Galactic є близько $1 млрд. Мені здається, у компанії достатньо коштів, щоб упоратися з усім самостійно», — сказав він.
У першому кварталі поточного фінансового року Virgin Galactic отримала більший, ніж очікувалося, чистий збиток, а її виторг не виправдав очікування ринку.
Акції Virgin Galactic дешевшають на 11% під час попередніх торгів 4 грудня. З початку року капіталізація компанії впала на третину до $935,3 млн, тоді як індекс S&P 500 за цей період додав 19,7%.
Джерело: Мінфін
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