Бренсон відмовився інвестувати у Virgin Galactic. Акції компанії падають

Британський мільярдер Річард Бренсон заявив Financial Times, що не планує інвестувати більше коштів у свою аерокосмічну компанію Virgin Galactic, яку він заснував у 2004 році.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«У нас не так багато грошей після пандемії коронавірусу, а у Virgin Galactic є близько $1 млрд. Мені здається, у компанії достатньо коштів, щоб упоратися з усім самостійно», — сказав він.

У першому кварталі поточного фінансового року Virgin Galactic отримала більший, ніж очікувалося, чистий збиток, а її виторг не виправдав очікування ринку.

Акції Virgin Galactic дешевшають на 11% під час попередніх торгів 4 грудня. З початку року капіталізація компанії впала на третину до $935,3 млн, тоді як індекс S&P 500 за цей період додав 19,7%.