З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 76 938 кредитів на загальну суму 256,3 млрд грн, з яких 52 088 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 111,2 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
5 грудня 2023, 8:52
Бізнес отримав пільгових кредитів ще на 2,8 мільярда
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Скільки видано кредитів
За минулий тиждень у межах Програми видано 509 пільгових кредитів на загальну суму 2,8 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки — 351 кредит на суму 1,4 млрд гривень.
За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» укладено 42 116 кредитних договорів на загальну суму 166,7 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 31 612 кредитів на суму 84,6 млрд грн), з яких:
- 11,17 млрд грн — на інвестиційні цілі;
- 8,97 млрд грн — як антикризові кредити;
- 3,74 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
- 36,09 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 58,53 млрд грн — на антивоєнні цілі.
Джерело: Мінфін
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