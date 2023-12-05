Бізнес отримав пільгових кредитів ще на 2,8 мільярда

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Скільки видано кредитів

За минулий тиждень у межах Програми видано 509 пільгових кредитів на загальну суму 2,8 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки — 351 кредит на суму 1,4 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» укладено 42 116 кредитних договорів на загальну суму 166,7 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 31 612 кредитів на суму 84,6 млрд грн), з яких: