Литва виділяє Україні 1 мільйон євро через фонд Банку розвитку Ради Європи

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Куди направлять кошти

Кошти цього фонду будуть спрямовані на задоволення різних соціальних потреб, що виникли в результаті війни, таких як забезпечення благополуччя та інтеграції вимушених переселенців, відновлення соціальної інфраструктури найважливіших територій країни.

За словами Скайсте, основна увага фонду буде спрямована на соціальну та медичну інфраструктуру України, а також реконструкцію житлових будинків.

Читайте: ЄС створить Трастовий фонд солідарності з Україною

«Ми розглядаємо цей власний внесок як частину ширшої стратегії. Литва виділила понад 1,9% ВВП на підтримку України через різні інструменти фінансової та прямої підтримки. Це один із найвищих показників взагалі серед усіх країн, які надають допомогу Україні», — заявила Скайсте після підписання договору.

«У цей період необхідно допомогти українцям не лише на військовому фронті, а й у соціальній сфері, де є багато проблем», — додала литовський міністр фінансів.

Читайте: Банк розвитку Ради Європи вперше виділив кредит Україні обсягом 100 мільйонів євро

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Банк розвитку Ради Європи схвалив кредит у розмірі 100 млн євро для Міністерства охорони здоров’я на фінансування відновлення інфраструктури галузі охорони здоров’я, зруйнованої війною, та задоволення нагальних потреб. Це перша кредитна операція Банку в Україні після приєднання Києва 15 червня 2023 року.