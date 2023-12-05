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5 грудня 2023, 8:37

Литва виділяє Україні 1 мільйон євро через фонд Банку розвитку Ради Європи

Міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте та голова Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі підписали у понеділок у Вільнюсі угоду, згідно з якою Литва спрямовує до Українського фонду солідарності БРРЄ для відновлення цієї країни 1 млн євро. Про це повідомляє LRT.

Міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте та голова Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі підписали у понеділок у Вільнюсі угоду, згідно з якою Литва спрямовує до Українського фонду солідарності БРРЄ для відновлення цієї країни 1 млн євро.
Фото: depositphotos

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Куди направлять кошти

Кошти цього фонду будуть спрямовані на задоволення різних соціальних потреб, що виникли в результаті війни, таких як забезпечення благополуччя та інтеграції вимушених переселенців, відновлення соціальної інфраструктури найважливіших територій країни.

За словами Скайсте, основна увага фонду буде спрямована на соціальну та медичну інфраструктуру України, а також реконструкцію житлових будинків.

Читайте: ЄС створить Трастовий фонд солідарності з Україною

«Ми розглядаємо цей власний внесок як частину ширшої стратегії. Литва виділила понад 1,9% ВВП на підтримку України через різні інструменти фінансової та прямої підтримки. Це один із найвищих показників взагалі серед усіх країн, які надають допомогу Україні», — заявила Скайсте після підписання договору.

«У цей період необхідно допомогти українцям не лише на військовому фронті, а й у соціальній сфері, де є багато проблем», — додала литовський міністр фінансів.

Читайте: Банк розвитку Ради Європи вперше виділив кредит Україні обсягом 100 мільйонів євро

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Банк розвитку Ради Європи схвалив кредит у розмірі 100 млн євро для Міністерства охорони здоров’я на фінансування відновлення інфраструктури галузі охорони здоров’я, зруйнованої війною, та задоволення нагальних потреб. Це перша кредитна операція Банку в Україні після приєднання Києва 15 червня 2023 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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