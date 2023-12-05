НБУ знизив курс гривні на сім копійок

Національний банк України встановив на 5 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,5383 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 7 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 5 грудня встановив офіційний курс євро на рівні 39,71 грн.

До закриття міжбанку курс долара виріс на 11 копійок у купівлі та продажу. Євро також подорожчало на 8 копійок у купівлі та у продажу.

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