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4 грудня 2023, 19:27

Microsoft відкрив загальний доступ до Copilot: ключова інновація компанії з ШІ

Компанія Microsoft випустила в загальний відкритий доступ чат-бот на основі штучного інтелекту Copilot (колишній Bing Chat). Про це розповів начальник відділу проєктування і продуктів для Bing Жорді Рібас у своєму X (раніше Twitter), пише AIN.

Компанія Microsoft випустила в загальний відкритий доступ чат-бот на основі штучного інтелекту Copilot (колишній Bing Chat).

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«Я радий повідомити, що Copilot (раніше Bing Chat) вийшов із попередньої версії та тепер загальнодоступний, розширюючи доступ до кращих відповідей, нової ефективності та миттєвої творчості», — написав він.

Copilot доступний 105 мовами для 169 країн світу для браузерів та мобільних пристроїв.

Наразі це ключова інновація зі штучним інтелектом, яку Microsoft запропонував світу. Він «заміняє» людину під час конференцій або допомагає їй: підбиває підсумки зустрічей, створює чернетки електронних листів, документи Word, електронні таблиці та презентації PowerPoint, візуалізує нотатки. За своєю сутністю Copilot об'єднує два інших застосунки на основі ШІ — це Bing Chat та Bing Chat Enterprise. Плагіни створені на основі нейромережевих моделей від OpenAI.

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Джерело: Мінфін
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