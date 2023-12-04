Більше не потрібна: Данія виведе з обігу свою найбільшу банкноту

Центробанк Данії вирішив вивести з обігу банкноту номіналом у 1000 крон, це близько €134. Таке рішення пов'язане з тим, що в країні на готівку припадає лише 10% оплат у магазинах. Якщо порівнювати з єврозоною, то там 50% покупок роблять за готівку. Про це пише Euronews.

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Чому виводять банкноту

У Данії 90% покупок не перевищують суму 500 крон (€67), тому в центробанку вважають, що банкнота в 1000 крон більше не потрібна.

Відмова від «1000 крон» також спрямована на боротьбу з економічною злочинністю. «Вона використовується частіше, ніж інші банкноти, у різних фінансових злочинах», — підтвердили у Центробанку.

Втім, нею можна буде розрахуватись ще до травня 2025 року. Після цього в Данії залишиться лише чотири банкноти: номіналом 50, 100, 200 та 500 крон.

Історична довідка

Банкнота у 1000 крон увійшла в обіг у 1975 році через дуже високу інфляцію. Загалом данську крону вперше було запроваджено 1873 року. 1992 року за умовами Маастрихтського договору країна отримала право не приєднуватися в майбутньому до Єврозони. 2000 року на референдумі 53% датчан проголосували проти переходу на Євро.

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