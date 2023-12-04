До закриття міжбанку курс долара виріс на 11 копійок у купівлі та продажу. Євро також подорожчало на 8 копійок у купівлі та у продажу.
4 грудня 2023, 17:30
Курс валют на вечір 4 грудня: долар та євро різко зростають
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Відкриття 4 грудня
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Закриття 4 грудня
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Зміни
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36,46/36,48
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36,57/36,59
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11/11
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39,58/39,59
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39,66/39,67
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8/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,40 грн. Євро купують за 40,05 грн, а продають за 40,85 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,31−37,40, євро — 40,50−40,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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