Курс валют на вечір 4 грудня: долар та євро різко зростають

До закриття міжбанку курс долара виріс на 11 копійок у купівлі та продажу. Євро також подорожчало на 8 копійок у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 4 грудня Закриття 4 грудня Зміни долар 36,46/36,48 36,57/36,59 11/11 євро 39,58/39,59 39,66/39,67 8/8

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,40 грн. Євро купують за 40,05 грн, а продають за 40,85 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,31−37,40, євро — 40,50−40,70 грн.

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