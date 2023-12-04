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4 грудня 2023, 15:48

Як змінився рівень доходу фрілансерів — дослідження

Попри складну економічну ситуацію в країні, фрилансери почуваються досить непогано. 35,38% вказали, що змогли підвищити дохід за останні 6 місяців, ще у 35,57% він залишився на тому самому рівні. І тільки 29,05% спеціалістів почали заробляти менше. Про це йдеться в дослідженні Freelancehun.

Попри складну економічну ситуацію в країні, фрилансери почуваються досить непогано. 35,38% вказали, що змогли підвищити дохід за останні 6 місяців, ще у 35,57% він залишився на тому самому рівні.
Фото: depositphotos

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Як змінилися показники

В опитуванні взяли участь 47,51% учасників, для яких фриланс — основне місце роботи, а також 52,49%, для яких це підробіток. Як бачимо, трохи більш ніж половина спеціалістів приходять на фриланс за цікавими проєктами чи можливістю збільшити дохід.

Варто також зазначити, що серед опитаних більшість (57,66%) фрилансерів працювали до повномасштабного вторгнення і працюють зараз, тобто це досвідчені спеціалісти.

Реакція фрилансерів на підвищення вартості життя

Вартість життя в Україні зростає, і багато хто замислюється над тим, що робити далі. На фрилансі у спеціалістів є великий вибір опцій для відповіді на цей виклик. За даними дослідження, 48% фрилансерів підвищили вартість своїх послуг, стільки ж респондентів почали працювати більше.

Також спеціалісти вказували, що розширили клієнтську базу за допомогою закордонних замовників, — таких було 14%. Але були й ті, хто вирішив знизити витрати, — 38%.

Варто також згадати про високий рівень відповідальності та інші виклики, які стоять перед фрилансерами. Адже їм потрібно не тільки якісно виконувати свою роботу, а й шукати нових клієнтів, пропонувати їм свої послуги та ефективно комунікувати з наявними замовниками.

Один зі способів успішно стартувати на фрилансі чи збільшити свої доходи — покращення знань у вузькій спеціалізації. 71,6% опитаних фахівців зазначили, що такі знання мають вплив на рівень заробітку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
4 грудня 2023, 16:24
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Я коли відповідав збрехав. Завжди пишу що доходи знизилися.
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