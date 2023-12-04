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4 грудня 2023, 14:37

Укренерго: Ситуація в енергосистемі складна

Ситуація в енергосистемі України залишається складною, висока аварійність енергоблоків та прогнозоване похолодання можуть спричинити дефіцит в енергосистемі. Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК «Укренерго».

Ситуація в енергосистемі України залишається складною, висока аварійність енергоблоків та прогнозоване похолодання можуть спричинити дефіцит в енергосистемі.
Фото:depositphotos

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Ситуація в енергосистемі

Як зазначили в компанії, вранці одна з теплоцентралей на півдні зупинила роботу через пошкодження при обстрілі, а загалом протягом доби з різних технічних причин в аварійний ремонт виведено 5 блоків на теплових електростанціях в різних регіонах.

Водночас сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні.

«Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки що достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Диспетчерський центр „Укренерго“ поки що не прогнозує протягом доби дефіциту в енергосистемі. Але синоптики попереджають про поступове похолодання протягом тижня. Пов’язане з цим зростання споживання може призвести до дефіциту електроенергії в системі», — зазначається у повідомленні.

Відтак українців закликають ощадливо споживати електроенергію. При цьому в «Укренерго» наголошують, що ліміти споживання наразі не запроваджувались, повернення до графіків відключень також не прогнозується.

В компанії додали, що через негоду у західних регіонах станом на ранок понеділка знеструмлено 145 населених пунктів в Житомирській, Львівській, Сумській, Чернігівській областях. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 420 населених пунктів.

Експорт та імпорт

Експорт електроенергії сьогодні відсутній. Імпорт електроенергії загальним обсягом 82 МВт-год сьогодні здійснюється протягом 1 години ввечері зі Словаччини та Румунії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9

+
+15
milon
milon
4 грудня 2023, 15:05
#
Можно например выпустить пару млн человек заграницу и не будет дефицита
+
+17
Serhiozzi
Serhiozzi
4 грудня 2023, 15:34
#
За одної умови: щоб вони більше ніколи сюди не повертались.
+
0
milon
milon
4 грудня 2023, 15:39
#
Я думаю если разрешат выехать, то уедет гораздо больше 2 млн, и вернуться единицы
+
0
Lolik1837
Lolik1837
4 грудня 2023, 18:18
#
«Я думаю если разрешат выехать, то уедет гораздо больше 2 млн, и вернуться единицы»

Фиг его знает, что выберет человек если ему поставить выбор — «Или ты идешь на фронт куда ни будь под Вербовое или Авдеевку или ты едешь Германию жить в их гос. жилье и жить на их пособие «



+
+15
Lolik1837
Lolik1837
4 грудня 2023, 18:19
#
«За одної умови: щоб вони більше ніколи сюди не повертались.»

А заселять на эти пустоши кого тогда будете? Афганцев, таджиков , конголезцев ?
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
5 грудня 2023, 7:58
#
Так, а хто тримає пару міліонов чєлавєк? Чи жінки, діти та пєнси для рюзгомірних, типу мілона, то не люди?
+
0
Serhiozzi
Serhiozzi
4 грудня 2023, 15:33
#
Ну, якщо не закупили «твели» до АЕС, то дійсно «Ситуація тяжка».
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
4 грудня 2023, 16:27
#
А от Арахамія кажуть добре заробив на електроенергії з росії і вивів гроші за кордон зі своїм товаришем. Це публічна інформація це не я вигадав.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
5 грудня 2023, 7:59
#
Геращенко спублічила? Тоді то сущщща правда.
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