Укренерго: Ситуація в енергосистемі складна

Ситуація в енергосистемі України залишається складною, висока аварійність енергоблоків та прогнозоване похолодання можуть спричинити дефіцит в енергосистемі. Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК «Укренерго».

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Ситуація в енергосистемі

Як зазначили в компанії, вранці одна з теплоцентралей на півдні зупинила роботу через пошкодження при обстрілі, а загалом протягом доби з різних технічних причин в аварійний ремонт виведено 5 блоків на теплових електростанціях в різних регіонах.

Водночас сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні.

«Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки що достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Диспетчерський центр „Укренерго“ поки що не прогнозує протягом доби дефіциту в енергосистемі. Але синоптики попереджають про поступове похолодання протягом тижня. Пов’язане з цим зростання споживання може призвести до дефіциту електроенергії в системі», — зазначається у повідомленні.

Відтак українців закликають ощадливо споживати електроенергію. При цьому в «Укренерго» наголошують, що ліміти споживання наразі не запроваджувались, повернення до графіків відключень також не прогнозується.

В компанії додали, що через негоду у західних регіонах станом на ранок понеділка знеструмлено 145 населених пунктів в Житомирській, Львівській, Сумській, Чернігівській областях. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 420 населених пунктів.

Експорт та імпорт

Експорт електроенергії сьогодні відсутній. Імпорт електроенергії загальним обсягом 82 МВт-год сьогодні здійснюється протягом 1 години ввечері зі Словаччини та Румунії.