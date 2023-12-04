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4 грудня 2023, 13:04

Укрексімбанк та Повернись живим збирають 18 млн грн для Морської піхоти

Укрексімбанк спільно з Фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим» запустили проєкт «Цілевказання». Його мета — зібрати 18 000 000 гривень на забезпечення бригад Морської піхоти ЗСУ 25 комплектами тепловізійної аеророзвідки.

Укрексімбанк спільно з Фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим» запустили проєкт «Цілевказання».

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На що підуть кошти

Кожен із 25 комплектів обладнання складається з трьох дронів DJI Mavic 3 thermal, антени для підсилення сигналу, 15 акумуляторів та 15 флешок, зарядної станції, планшета, картки пам’яті до нього та підсумка.

Антени для підсилення сигналу не тільки допомагають протидіяти засобам РЕБ. Вони створюють можливість виносу, тобто аеророзвідники можуть працювати з укриття і в теплі — керувати дроном мерзлими руками дуже складно.

Акумулятори, флешки та зарядна станція необхідні для організації цілодобової роботи. Планшет, картки пам'яті та підсумок — для карт та керування дроном, здійснення стрімів тощо.

Дрони з тепловізійними камерами шукатимуть ворожі цілі, проводитимуть розвідку і, за потреби, будуть вказувати морпіхам безпечні шляхи для евакуації наших поранених, підвозу їжі, води, медикаментів чи боєприпасів.

Долучитися до проєкту «Цілевказання» можна благодійним внеском на рахунок ініціативи.

Джерело: Мінфін
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