З початку року гральний бізнес заплатив податків у 13 разів більше, ніж за весь минулий рік

За 11 місяців цього року гральний бізнес заплатив податків на 9,6 млрд грн. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

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Наповнення бюджету

За його словами, це в 13 разів більше ніж весь минулий рік і в 48 раз більше, ніж у весь 2021 рік.

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Нагадаємо

У 2020 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 2285-д про державне регулювання грального бізнесу.