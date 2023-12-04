За 11 місяців цього року гральний бізнес заплатив податків на 9,6 млрд грн. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник голови Податкового комітету
4 грудня 2023, 12:12
З початку року гральний бізнес заплатив податків у 13 разів більше, ніж за весь минулий рік
За 11 місяців цього року гральний бізнес заплатив податків на 9,6 млрд грн. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник голови Податкового комітету
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За його словами, це в 13 разів більше ніж весь минулий рік і в 48 раз більше, ніж у весь 2021 рік.
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Нагадаємо
У 2020 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 2285-д про державне регулювання грального бізнесу.
Джерело: Мінфін
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