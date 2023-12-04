Звіт щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі США та ралі Санта Клауса: що потрібно знати вранці

Дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі США

Ринок з нетерпінням чекатиме на п'ятничний звіт щодо зайнятості в США за листопад, щоб зрозуміти, чи продовжує економічне зростання вирівнюватися.

Занадто великі цифри можуть підірвати ставки на те, що ФРС почне пом'якшувати свою жорстку монетарну політику раніше, ніж очікується, що стане перешкодою для зростання акцій та облігацій у четвертому кварталі.

Мінімальні цифри, з іншого боку, можуть викликати побоювання, що економіка охолоджується після підвищення ставки на 525 базисних пунктів, що може послабити апетит до ризику.

Економісти очікують, що в листопаді в економіці США додалося 180 000 робочих місць після того, як у жовтні було створено 150 000 робочих місць.

Крім того, у вівторок очікується, що кількість вакансій у США в листопаді зменшиться, а в четвер буде опубліковано звіт про первинні заявки на допомогу з безробіття, який дозволить виявити ознаки збільшення кількості людей, які залишилися без роботи.

Чи настане «ралі Санта Клауса»

Американські акції зросли, а S&P 500 закрився на найвищому рівні за рік минулої п'ятниці, розпочавши грудень на оптимістичній ноті, оскільки інвестори стали більш впевненими в тому, що Федеральна резервна система США припинила підвищувати ставку після коментарів глави Джерома .

Пауелл пообіцяв діяти обережно щодо процентної ставки, назвавши ризики занадто сильного посилення більш збалансованими порівняно з ризиками неконтрольованої інфляції.

В цей час існує велика ймовірність того, що ФРС знизить ставку вже в березні 2024 року, але ринок кілька разів за останні роки неправильно оцінював кроки ФРС та економічні умови й, можливо, зробить це знову.

Цього тижня не буде жодних новин від офіційних представників ФРС, оскільки центральний банк вступає у традиційний період паузи перед засіданням 12−13 грудня.

Волатильність нафти

У п'ятницю ціни на нафту впали більш ніж на 2% на тлі скепсису інвесторів щодо глибини скорочення постачання ОПЕК+ та побоювань щодо млявої активності у світовій промисловості.

За тиждень марка Brent знизилася приблизно на 2,1%, а WTI втратила понад 1,9%.

У четвер виробники ОПЕК+ домовилися прибрати зі світового ринку близько 2,2 млн барелів нафти на добу в першому кварталі наступного року, включаючи перенесення поточного добровільного скорочення Саудівською Аравією та росією на 1,3 млн барелів на добу.

ОПЕК+, яка постачає понад 40% світової нафти, скоротить видобуток після того, як ціни впали з позначки близько $98 за барель наприкінці вересня на побоюваннях щодо впливу млявого економічного зростання на попит на пальне.

Скорочення є добровільними, тому колективного перегляду цільових показників видобутку ОПЕК+ не відбулося. Добровільний характер скорочення призвів до деякого скептицизму щодо того, чи виробники будуть повністю виконувати його, і на якій основі оцінюватиметься скорочення.

Рішення центральних банків

Очікується, що Резервний банк Австралії залишить процентну ставку на колишньому рівні на своєму останньому засіданні у вівторок після підвищення ставки минулого місяця і після того, як дані минулого тижня показали, що інфляція у жовтні сповільнилася.

Однак інвестори побоюються «яструбиного» утримання ставки, оскільки ціни все ще високі, а новий керуючий ФРС Мішель Буллок дедалі більше сприймається як «яструб», ніж її попередниця.

На засіданні у середу Банк Канади очікує, що ставка залишиться незмінною протягом третього засідання поспіль. Останні дані показали, що економіка країни скоротилася у третьому кварталі, що свідчить про те, що різке підвищення ставки центральним банком стримує зростання цін.

Інвестори також можуть отримати свіжі відомості про те, коли Банк Японії почне свою власну кампанію посилення, що довго відкладається, за даними CPI з Токіо в понеділок.

Чи зможуть бізнес та економіка витримати повернення вищої процентної ставки, також стане ясно з опитування корпоративних настроїв Tankan та даних щодо ВВП країни у четвер.

Дані щодо єврозони

У єврозоні за виступом голови ЄЦБ Крістін Лагард у понеділок уважно стежитимуть у пошуках нових ідей щодо монетарної політики перед майбутнім засіданням банку 14 грудня.

У четвер починається пауза, що передує ухваленню рішення ЄЦБ.

У вівторок блок опублікує дані з промислового виробництва за жовтень у Франції та Іспанії, а на день пізніше — у Німеччині та Італії.

Тим часом дані на замовлення німецьких заводів у середу дадуть уявлення про те, чи триває спад у виробничому секторі найбільшої економіки блоку.