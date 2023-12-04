Доходи лідерів української переробної промисловості впали в 1,4 рази — Опендатабот

Сукупний дохід топ-10 компаній переробної промисловості скоротився майже у півтора рази за перший рік повномасштабної війни. Лідери ринку — металургійні та харчові компанії — заробили 240,46 млрд. Про це йдеться в повідомленні Опендатабот.

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Падіння доходів

Через початок повномасштабної війни вибули з топу такі гіганти, як ММК Ілліча та Азовсталь. До топу потрапили компанії Порошенка-молодшого, Ріната Ахметова, Віктора Пінчука та Ігоря Коломойського.

240,46 млрд грн заробили топ-10 компаній переробної промисловості за 2022 рік. Це у 1,4 рази менше порівняно з сукупним доходом цих компаній у 2021 році — 355,55 млрд грн.

Як змінився топ-10 компаній

Перший рік повномасштабної змінив не тільки дохід, але й склад топ-10 компаній переробної промисловості: до переліку увійшли 7 компаній металургійного комплексу та 3 компанії харчової промисловості.

Для порівняння, у 2021 році до рейтингу лідерів входили 8 компаній металургії та 2 компаній харчової промисловості з сукупним доходом у 556,37 млрд грн.

У топ-10 потрапили одразу три компанії групи СКМ Ріната Ахметова: Запоріжсталь, яка стала лідером у 2022 році навіть попри те, що її дохід і зменшився майже вдвічі та склав 46,92 млрд грн.

Також у рейтингу Камет-Сталь, яка у першій рік повномасштабної війни збільшила свій дохід майже удвічі, до 37,85 млрд грн. Ще одне підприємство — Запоріжкокс — також збільшило дохід на 22% та заробило 15,81 млрд грн. На компанії Ахметова припадає 42% від сукупного доходу топ-10 підприємств сфери.

Попри те, що дохід компанії Арселорміталл Кривий Ріг скоротився найбільше — аж на 60%, до 43,82 млрд грн, підприємство залишилось на другому місці рейтингу.

До рейтингу найкращих бізнесів у сфері переробної промисловості також увійшли дві компанії Віктора Пінчука (EastOne): Інтерпайп Ніко Тьюб, дохід якої у 2022 році збільшився на 11% та склав 16,49 млрд грн, і Дніпросталь, дохід якої зменшився на чверть та склав 10,85 млрд грн. Разом на підприємства Пінчука припадає 11% від загального доходу топ-10.

Бізнес-групи Приват Ігоря Коломойського також потрапив до топ-10 — йдеться про Нікопольський завод феросплавів. У перший рік повномасштабного вторгнення завод у Нікополі втратив половину доходу та із заробітками у 11,39 млрд грн спустився на три пункти рейтингу.

На противагу металургам, компанії харчової промисловості у перший рік повномасштабної війни збільшили свої статки, Так, Катеринопільський елеватор, що належить групі МХП Юрія Косюка, збільшив дохід на 11%. Компанія Олексія Порошенка Рошен (група Укрпромінвест) — на 4%. Збільшивши свій дохід на 2%, до рейтингу також потрапила компанія Дельта вілмар Україна.

Хто вибув з топ-10 від початку повномасштабної війни

Початок вторгнення та окупація частки територій призвели до втрати позицій двох компаній-гігантів — ММК Ілліча та Азовсталі, що належали до групи СКМ Ріната Ахметова. При цьому у 2021 році саме ММК Ілліча посідала 1 місце топу. Разом ці бізнеси заробляли майже половину від статків топ-10 у 2021 році.

Ще одна компанія, яка посідала 5 місце у рейтингу 2021 року — Дніпровський меткомбінат (ІСД Тарута-Мкртчан) — у перший рік повномасштабного вторгнення стала банкрутом.