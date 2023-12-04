Минулої доби українські захисники ліквідували ще 770 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 332 810 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 грудня 2023, 8:16
Втрати ворога за 3 грудня: 770 російських окупантів, 5 танків та 22 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 332810 (+770) осіб,
- танків — 5580 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 10401 (+5) од,
- артилерійських систем — 7961 (+12) од,
- РСЗВ — 913 (+0) од,
- засоби ППО — 602 (+0) од,
- літаків — 323 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6017 (+22),
- крилаті ракети — 1569 (+0),
- кораблі /катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10451 (+19) од,
- спеціальна техніка — 1141 (+1).
Джерело: Мінфін
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