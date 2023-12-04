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4 грудня 2023, 8:52

ОАЕ створюють кліматичний фонд на $30 мільярдів

Об'єднані Арабські Емірати створюють фонд кліматичного фінансування Alterra на $30 млрд. Про це заявив президент країни Мухаммед бен Заїд аль-Нахайян на відкритті кліматичного саміту COP28 у Дубаї, передає Інтерфакс-Україна.

Об'єднані Арабські Емірати створюють фонд кліматичного фінансування Alterra на $30 млрд.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Alterra буде найбільшим у світі приватним інвестиційним фондом у галузі боротьби зі зміною клімату. Керуватиме ним незалежна компанія Lunate, доміцильована у вільній економічній зоні Abu Dhabi Global Market. Головним виконавчим директором фонду буде еміратський дипломат, генеральний директор COP28 Маджід аль-Сувайді.

У партнерстві з інвесткомпаніями BlackRock, Brookfield і TPG фонд вже зобов'язався надати іншим кліматичним фондам $6,5 млрд і сам розраховує до 2030 року залучити $250 млрд.

«Фонд має намір спрямовувати приватні ринки у бік кліматичних інвестицій і зосередитися на трансформації ринків і економік, що розвиваються, де через підвищені передбачувані ризики не вистачає традиційних інвестицій», — сказано в повідомленні COP28.

До 2030 року таким ринкам та економікам щороку потрібно $2,4 трлн для боротьби зі зміною клімату.

Джерело: Мінфін
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