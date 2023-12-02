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2 грудня 2023, 16:03

Українці заробили майже 45 мільйонів на купівлі військових облігацій у «Дії»

Українці отримали 44,8 млн грн прибутку від купівлі військових облігацій у застосунку «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Українці отримали 44,8 млн грн прибутку від купівлі військових облігацій у застосунку «Дія».
Фото: thedigital.gov.ua

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Вартість однієї облігації - від 940 грн, а максимальний річний прибуток — 18%.

«Кожна облігація — це зброя та техніка для наших захисників. Купуючи їх, ви даєте державі в позику кошти й назад отримуєте їх із відсотками. Тобто, підтримуєте країну і заробляєте», — зазначив Федоров.

Які військові облігації зараз доступні у «Дії»

  • «Євпаторія»;
  • «Сімферополь»;
  • «Ялта»;
  • «Нова Каховка»;
  • «Севастополь».

«Це як донат, але з вигодою. Купуйте облігації в „Дії“, підтримуйте державу та заробляйте», — закликав міністр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що військові облігації в «Дії» стали доступними з початку жовтня 2022 року. Облігації можна придбати в будь-якій кількості, визначивши термін виплати (до 1,5 років) та відсотки доходу (11−18% річних). Виплата надійде на карту «єПідтримка».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

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0
milon
milon
2 грудня 2023, 16:31
#
Где в долларах облигации купить?
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+8
Lolik1837
Lolik1837
2 грудня 2023, 18:12
#
«Где в долларах облигации купить?»

В «Монобанке» , но там дикие условия — купите , например, облигаций на 5.000 долларов под 4% годовых, со сроком погашения 20.06.2024 , то есть заработаете 110$, а когда будете снимать свои деньги — то Монобанк заберет 0,9% комиссии СО ВСЕЙ СУММЫ, то есть 46$. И получается , что 110 долларов заработаете, а почти половину прибыли отберет Монобанк.

Нормальные условия на валютные облигации были у брокера ICU. Там без комиссии переводили валюту на счет в том банке, который вы указываете. Но там порог входа от 10.000$
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 грудня 2023, 19:58
#
Наприклад, у Сенс-банку через мобільний додаток…
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0
Три літри
Три літри
2 грудня 2023, 19:51
#
А скільки заробили на купівлі ОВДП не в Недії?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 грудня 2023, 19:59
#
Треба питати у тих, через кого
проходила купівля ОВДП
та виплата доходу…
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0
Три літри
Три літри
2 грудня 2023, 20:03
#
Це ж ніби фінансовий сайт і коли він пише новину про обсяг купівлі ОВДП має бути повна інформація.

А зараз це виглядає як прихована реклама Недії за яку гроші сплачені готівкою на руки редактору і за яку не сплачені відповідні податки до бюджету (ПДВ та податок на рекламу).
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