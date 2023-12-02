Українці заробили майже 45 мільйонів на купівлі військових облігацій у «Дії»

Українці отримали 44,8 млн грн прибутку від купівлі військових облігацій у застосунку «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Вартість однієї облігації - від 940 грн, а максимальний річний прибуток — 18%.

«Кожна облігація — це зброя та техніка для наших захисників. Купуючи їх, ви даєте державі в позику кошти й назад отримуєте їх із відсотками. Тобто, підтримуєте країну і заробляєте», — зазначив Федоров.

Які військові облігації зараз доступні у «Дії»

«Євпаторія»;

«Сімферополь»;

«Ялта»;

«Нова Каховка»;

«Севастополь».

«Це як донат, але з вигодою. Купуйте облігації в „Дії“, підтримуйте державу та заробляйте», — закликав міністр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що військові облігації в «Дії» стали доступними з початку жовтня 2022 року. Облігації можна придбати в будь-якій кількості, визначивши термін виплати (до 1,5 років) та відсотки доходу (11−18% річних). Виплата надійде на карту «єПідтримка».