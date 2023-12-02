Українці отримали 44,8 млн грн прибутку від купівлі військових облігацій у застосунку «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Українці заробили майже 45 мільйонів на купівлі військових облігацій у «Дії»
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Вартість однієї облігації - від 940 грн, а максимальний річний прибуток — 18%.
«Кожна облігація — це зброя та техніка для наших захисників. Купуючи їх, ви даєте державі в позику кошти й назад отримуєте їх із відсотками. Тобто, підтримуєте країну і заробляєте», — зазначив Федоров.
Які військові облігації зараз доступні у «Дії»
- «Євпаторія»;
- «Сімферополь»;
- «Ялта»;
- «Нова Каховка»;
- «Севастополь».
«Це як донат, але з вигодою. Купуйте облігації в „Дії“, підтримуйте державу та заробляйте», — закликав міністр.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що військові облігації в «Дії» стали доступними з початку жовтня 2022 року. Облігації можна придбати в будь-якій кількості, визначивши термін виплати (до 1,5 років) та відсотки доходу (11−18% річних). Виплата надійде на карту «єПідтримка».
Коментарі - 6
В «Монобанке» , но там дикие условия — купите , например, облигаций на 5.000 долларов под 4% годовых, со сроком погашения 20.06.2024 , то есть заработаете 110$, а когда будете снимать свои деньги — то Монобанк заберет 0,9% комиссии СО ВСЕЙ СУММЫ, то есть 46$. И получается , что 110 долларов заработаете, а почти половину прибыли отберет Монобанк.
Нормальные условия на валютные облигации были у брокера ICU. Там без комиссии переводили валюту на счет в том банке, который вы указываете. Но там порог входа от 10.000$
проходила купівля ОВДП
та виплата доходу…
А зараз це виглядає як прихована реклама Недії за яку гроші сплачені готівкою на руки редактору і за яку не сплачені відповідні податки до бюджету (ПДВ та податок на рекламу).