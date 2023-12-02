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2 грудня 2023, 11:26

На Запорізькій АЕС вночі стався черговий блекаут

Вночі 2 грудня на окупованій Запорізькій атомній електростанції відбувся повний блекаут. Це створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці на станції, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Вночі 2 грудня на окупованій Запорізькій атомній електростанції відбувся повний блекаут.
Фото: slovoidilo.ua

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Зазначається, що ввечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі «Запорізька ТЕС — Феросплавна» напругою 330 кВ, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми.

О 02:31 годині під час повітряної тривоги знеструмлено останню лінію «Запорізька АЕС — Дніпровська» напругою 750 кВ.

«У звʼязку із повним блекаутом ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. В автоматичному режимі включились усі 20 дизельгенераторів, 8 з яких пізніше були залишені в роботі», — зазначили в Міненерго.

Загроза безпеці

Енергетики пояснили, що найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці. Вона спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані.

Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції.

Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока. Блок потребує термінового переведення до холодного стану, підкреслюють у міністерстві.

«Зусиллями українських фахівців 2 грудня о 7 годині ранку поновлено звʼязок з українською енергосистемою, а саме відновлено роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ», — додали у повідомленні.

У Міністерстві енергетики зазначили, що це вже восьмий блекаут, який стався на Запорізькій АЕС та міг призвести до ядерної катастрофи.

Нагадаємо

Російські війська окупували Запорізьку АЕС у перші дні повномасштабного вторгнення. Окупанти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. На станції наразі перебувають експерти МАГАТЕ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Vorlock
Vorlock
2 грудня 2023, 23:10
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Це blya, шо, фінансові новини ?
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