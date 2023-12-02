За листопад 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 121,7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України з посиланням на дані Державної казначейської служби.
2 грудня 2023, 13:16
До загального фонду держбюджету в листопаді надійшло понад 120 мільярдів
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Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:
- 31,1 млрд грн — податку на прибуток підприємств;
- 30,8 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
- 22,9 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 32,8 млрд, відшкодовано — 9,9 млрд грн);
- 15,1 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
- 7,6 млрд грн — акцизного податку;
- 4,5 млрд грн — рентної плати за користування надрами;
- 2,2 млрд грн — ввізного та вивізного мита.
При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 100,9% (+0,8 млрд грн), Державною митною службою — 78,0% (-9,3 млрд грн).
Джерело: Мінфін
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