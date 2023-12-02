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2 грудня 2023, 13:16

До загального фонду держбюджету в листопаді надійшло понад 120 мільярдів

За листопад 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 121,7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України з посиланням на дані Державної казначейської служби.

За листопад 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 121,7 млрд грн.
Фото: НБУ

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Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

  • 31,1 млрд грн — податку на прибуток підприємств;
  • 30,8 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 22,9 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 32,8 млрд, відшкодовано — 9,9 млрд грн);
  • 15,1 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 7,6 млрд грн — акцизного податку;
  • 4,5 млрд грн — рентної плати за користування надрами;
  • 2,2 млрд грн — ввізного та вивізного мита.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 100,9% (+0,8 млрд грн), Державною митною службою — 78,0% (-9,3 млрд грн).

Джерело: Мінфін
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